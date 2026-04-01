Insolite : Séraphine Okemba prépare un dessin animé sur le Sevens

Absente des terrains, la troisième-ligne Séraphine Okemba (30 ans, 13 sélections) travaille en ce moment à un projet qui lui tient très à coeur : un dessin animé autour d’un sujet qu’elle connaît par coeur, le rugby à 7. Le développement est déjà lancé et porté par la maison de production Girelle, avec le concours de France Télévision.
Treize épisode de 22 minutes
Actuellement en développement, la série sera réalisée par Guillaume Lorin et Vinnie Ann Bose sur une idée originale de l’ancienne septiste internationale et écrit par Patricia Valeix et Virginie Boda. Treize épisode de 22 minutes sont en préparation.
Pour la joueuse, non retenue dans le groupe pour entamer le Tournoi des Six Nations (dont elle a été la révélation l’an passé) en raison d’une blessure, ce projet est l’aboutissement d’un vieux rêve qu’elle cultive depuis déjà de longues années et qui intervient deux ans après la sortie de son premier album, La Saison.
Au départ, ça devait être une comédie musicale, en dessin animé
« Ces deux projets, à la base, c’était un seul projet », explique-t-elle dans le podcast Coalition de SportpowHER. « À la base, c’était un dessin animé, un peu sous forme de comédie musicale. Finalement je l’ai séparé parce que j’avais beaucoup trop de choses à dire, musicalement parlant. »
L’histoire ne sera pas entièrement inspirée de la sienne propre, même si elle y met beaucoup d’elle et qu’elle sera l’un des personnages. Mais sa musique rythmera cette production française dont la date de diffusion n’a pas été communiquée.
« Pour moi, ces deux projets me permettent d’extérioriser, de m’exprimer. Car avant de faire du rugby, j’ai toujours eu l’habitude de m’exprimer par la musique. J’étais une enfant très, très introvertie, et je ne savais pas comment communiquer, comment m’exprimer, comment dire ce que je ressentais. Alors j’ai toujours eu l’habitude d’écrire. Je suis aussi une rêveuse. Sur les bancs de l’école, j’étais plutôt l’élève qui regardait par la fenêtre.
« Donc je me suis servie de ce qu’on pourrait parfois appeler des défauts pour en faire une qualité. C’est pour ça que je parle beaucoup des différences et que la différence est une force. Je me suis servie de ce que les gens me reprochaient pour en faire ma force. Et ça, je l’ai compris après, justement grâce au rugby. »
Parler du rugby à 7
Ainsi a progressivement mûri l’idée de parler du rugby à 7 autrement, partant du constat que l’on ne parlait pas suffisamment de cette discipline si particulière à ses yeux. « Je ne comprenais pas, comme je suis pas du tout du milieu du rugby, pourquoi on entendait si peu parler du rugby à 7. Même si là, évidemment, ça a beaucoup changé depuis 2020, avec les JO et la médaille d’or des garçons (Paris 2024, ndlr) quand même », explique-t-elle.
« Je me suis dit : “comment faire pour qu’on en parle plus ? Autant faire un dessin animé, parce que ça n’existe pas.” Il y a un manga sur le rugby à XV, qui s’appelle All Out, que j’ai regardé. Et je me suis dit : « il faut faire un dessin animé sur le rugby à 7, comme ça on en parlera ».
L’histoire
Parce qu’elle ne sait pas dessiner, comme elle le confie presque gênée, Séraphine a su s’entourer de talents pour ce projet unique. Une seule image est sortie pour l’instant (voir la photo) et l’on ne peut s’empêcher de penser à une version rugby de Olive et Tom, même si le projet n’a absolument rien à voir.
Car l’histoire met en scène Rose, une Guadeloupéenne de 12 ans, qui se sent un peu trop grande et mal dans sa peau, avec une famille compliquée. En découvrant aux JO de Paris la joueuse de rugby à 7 Séraphine Okemba, elle se reconnaît en elle et décide de créer une équipe de rugby à 7 dans son collège, les Sevens.
Une histoire qui ne s’est pas bien terminée pour France 7 – éliminée en quart de finale et qui a réussi à terminé 5e des Jeux Olympiques de Paris 2024 – mais dont Okemba a fait une force pour inspirer d’autres jeunes filles. Et ça, c’est le plus important.
Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'
This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’
LONG READ
Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'
Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.
LONG READ
Is Antoine Dupont no longer undroppable?
The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick
