« Il en manque » : le message d’Ugo Mola à une génération dorée

Contraint de céder sa couronne européenne l’an dernier par Bordeaux-Bègles, le Stade toulousain se relance à la conquête d’un sacre en Champions Cup avec une « ambition démultipliée » tout en cherchant « le bon moteur » pour continuer d’engranger les trophées.
La défaite bordelaise, un souvenir brûlant
Chez les Rouge et Noir, le revers cinglant subi à Bordeaux la saison dernière en demi-finale (35-18) est encore présent dans les esprits. « Il y a plusieurs leviers de motivation, mais c’est sûr que ça fait partie des choses qu’on se dit, on essaie de se rappeler ce que ça faisait de voir les autres jouer à la télé, c’est quelque chose qu’on n’a pas envie de revivre », a lancé le deuxième ligne international français Thibaud Flament vendredi en conférence de presse.
Pour éviter de passer le troisième week-end de mai dans leur canapé plutôt qu’à Bilbao, où se déroulera la finale de la Champions Cup, le chemin passera par le Stadium samedi (18h30) et une qualification à aller chercher contre les Anglais de Bristol, avant d’espérer recroiser le fer chez le rival bordelo-béglais la semaine suivante en quart de finale.
« Je pense qu’à chaque fois qu’on a manqué un trophée, l’ambition, elle a été démultipliée l’année d’après », estime Antoine Dupont, le capitaine de cette génération toulousaine qui a glané cinq boucliers de Brennus et deux Champions Cup depuis 2019.
Une ambition ravivée pour la Champions Cup
« C’est toujours dur de voir un titre nous échapper et de le donner à quelqu’un d’autre », a-t-il poursuivi, alors qu’il était absent lors de la désillusion girondine en 2025, forfait de longue durée en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit.
Si ses joueurs puisent dans ce souvenir cuisant, le manager Ugo Mola refuse lui d’aller chercher la motivation dans un désir de rachat. « Je n’ai jamais construit quoi que ce soit sur la haine, la revanche, ce ne sont jamais des bons moteurs, ce ne sont jamais des choses qui nous font avancer », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Par contre, saisir l’opportunité qui se présente à toi pour marquer ton sport, ton club, ta génération, ça ne se reproduit pas tant de fois. »
Mola refuse la revanche, prêche la construction
Un discours habituel dans la bouche du technicien toulousain, qui n’hésite pas à titiller ses ouailles, pointant un décalage entre leur potentiel et leur palmarès en club, mais aussi en sélection. « J’ai toujours dit que la génération dont je dispose et que le Stade toulousain a la chance d’avoir, je pense qu’il leur en manque. Et chez nous, et ailleurs », a-t-il lancé une nouvelle fois vendredi.
Des petites piques bienveillantes qui trouvent leur écho dans un groupe en quête d’un quadruplé sur la scène nationale, plus vu depuis le Stade toulousain des années 1990. « On sait la difficulté que c’est de rester en haut, Ugo est là pour le rappeler assez souvent », a indiqué Dupont, chef d’une meute autant habituée à conserver ses titres qu’à vouloir les reconquérir.
Rencontre
Investec Champions Cup
Toulouse
59 - 26
Temps complet
Bristol
Toutes les stats et les données
« C’est une énergie qui est différente, peut-être qu’il y a un peu plus quand on a envie de regagner, on est plus sous pression, on a plus cette envie de corriger ce qu’on a manqué l’année d’avant », note-t-il.
Une génération dorée encore en quête
« On se rend compte de la chance qu’on a d’avoir des choses quand on les perd, on dit souvent ça et c’est la même chose avec les trophées », image le demi de mêlée vedette. Les Toulousains ont pu mesurer cette valeur l’année dernière : après la défaite contre Bordeaux-Bègles, ils s’étaient refermés sur eux-mêmes, le temps de digérer et de s’orienter vers un troisième Brennus d’affilée.
Satisfaisant, mais pas suffisant pour Antoine Dupont, 30 ans en novembre prochain. « On n’est pas au stade de notre carrière où on regarde où on en est par rapport aux autres générations, aux autres équipes, on est encore en plein dedans, on a une équipe qui a le potentiel de gagner des choses encore », affirme-t-il.
« On aura largement le temps, quand on sera plus vieux, de s’asseoir autour d’un café et regarder où est-ce qu’on est. »
