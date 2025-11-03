Édition du Nord
Demain
9h10
Super Rugby Pacific

Il a développé sa palette pendant 7 saisons en France : Ben Volavola signe chez les Reds

Ben Volavola, ouvreur fidjien du Racing 92, lors du match de Top 14 contre Brive à la Paris La Défense Arena, à Nanterre, le 5 février 2022. (Photo : Franck Fife / AFP)

Le demi d’ouverture Fidjien Ben Volavola (34 ans, 38 sélections) portera les couleurs des Queensland Reds pour la saison 2026 du Super Rugby Pacific. Né à Sydney, l’international fidjien redeviendra éligible avec les Wallabies dans neuf mois, à condition de ne plus être sélectionné par les Fidji d’ici là.

Plus de 200 matchs professionnels au compteur, dont des passages chez les Waratahs, les Crusaders et les Rebels. Un parcours dense, entamé en 2013 à New South Wales, poursuivi par des allers-retours entre l’hémisphère Sud et l’Europe.

Sept saisons en France

Volavola a largement marqué son passage en France en restant en tout sept saisons entre 2017 et 2024 : une à Bordeaux-Bègles, quatre au racing 92 (en deux temps), une à Perpignan et une dernière au SU Agen en Pro D2. En tout, l’ouvreur fidjien aura disputé 118 matchs en France. Il a passé sa dernière saison (2024-2025) dans l’hémisphère Nord à Leicester sous les ordres de Michael Cheika.

Avec les Flying Fijians, il totalise 38 sélections et deux Coupes du monde (2015 et 2019). Sa dernière cape remonte au 5 août 2023, lors de la victoire 35-12 contre le Japon.

« La principale raison pour laquelle j’ai accepté la proposition des Reds, c’est parce que je pense qu’ils ont une équipe capable de remporter des titres », a déclaré Volavola dans un communiqué. « Avec un fils de deux ans, l’idée de retourner en Australie et d’être entouré de ma famille est également très attrayante.

« Rejouer au rugby international et participer à la Coupe du Monde de Rugby en Australie en 2027 est sans aucun doute une ambition. C’est un objectif à long terme qui me motive et m’inspire énormément. Même en Europe, j’ai essayé de me tenir au courant des résultats du Super Rugby grâce aux résumés vidéo sur YouTube. Voir comment les Reds jouent est l’une des choses qui m’enthousiasme le plus. Il y a cette envie de porter le ballon, un jeu au pied intelligent, un gros boulot des avants, ça fait une identité offensive que j’adore. »

En Europe, Volavola a élargi sa palette pour devenir un joueur complet capable de jouer ouvreur, arrière et centre. « Être décalé au centre t’oblige à mieux comprendre comment les mecs à l’extérieur veulent recevoir les ballons. Ça te rend meilleur à l’ouverture », dit-il.

La concurrence à Brisbane sera rude avec Carter Gordon, Tom Lynagh et Harry McLaughlin-Phillips qui sont aussi sur les rangs. Mais son expérience rassure. Pour Les Kiss, le coach des Reds pour encore quelques mois, c’est un vrai atout. « La polyvalence, c’est un point fort dans notre groupe. Ben a de l’expérience au plus haut niveau à plusieurs postes, c’est un buteur fiable, et son vécu en Super Rugby lui sera très utile. Il apportera une voix expérimentée et précieuse auprès de nos jeunes lignes arrières. »

USAP : qui fait partie du nouveau staff de Laurent Labit ?

Laurent Labit devient officiellement le nouvel entraîneur de l'USAP pour relancer Perpignan en Top 14.

