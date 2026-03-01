« Honnêtement, on s’est un peu fait chier... » : Poitrenaud sévère avec les Toulousains

Sans surprise, le Stade toulousain, plus que jamais leader du Top 14, n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge Montauban samedi 28 février lors de la 18e journée de Top 14, l’emportant 68-13.

Avec dix essais inscrits, les Rouge et Noir ont vécu un nouvel après-midi réussi en période de doublons et comptent désormais 14 points d’avance sur la deuxième place, en attendant le duel entre Pau et Bordeaux-Bègles dimanche soir.

Pour autant, le staff ne se montrait pas entièrement satisfait à l’issue de la rencontre. « Notre niveau d’exigence doit être plus important que ça, mais sur la construction du jeu on attendait mieux. On met presque 70 points, on va encore passer pour des prétentieux en n’étant pas contents… On est satisfait du score, des points pris et du bilan sur l’ensemble des doublons », a osé Clément Poitrenaud, entraîneur des arrières de Toulouse.

Sans ses stars, protégées par le staff des Bleus en vue de la suite du Tournoi – Antoine Dupont, Thomas Ramos ou Emmanuel Meafou -, présent en tribune à l’instar de François Cros, Toulouse a décroché un neuvième bonus offensif en dix réceptions cette saison.

Synthèse du match 0 Coups de pied de pénalité 2 10 Essais 1 9 Transformations 1 0 Drops 0 140 Courses avec ballon 116 14 Franchissements 2 21 Turnovers perdus 20 7 Turnovers gagnés 8

Dimitri Delibes a mis les siens sur les bons rails en bonifiant un jeu au pied de Léo Banos (9e), pourtant troisième ligne. Puis les essais se sont empilés, dont deux doublés de Teddy Thomas et de l’international espagnol Lucien Richardis.

La victoire assurée, le manager Ugo Mola a procédé à de nombreux changements pour répartir le temps de jeu entre ses internationaux pas dispensés de Top 14. Titulaires, Kalvin Gourgues et Pierre-Louis Barassi, titulaires avant de partir pour Marcoussis lundi, ont cédé leur place dans le deuxième acte, où Peato Mauvaka et Georges-Henri Colombe ont fait leur apparition.

« En termes de contenu, on aurait pu mieux faire, notamment dans les vingt premières minutes. Honnêtement, même après notre coaching en début de deuxième mi-temps, il ne se passe pas grand-chose, on s’est un peu fait chier pour parler vulgairement. Après, le score était fait, il faut aussi se mettre à la place des joueurs qui mettent peut-être un peu moins d’envie et d’intensité parce que le résultat est là », a concédé Poitrenaud.

Montauban reste scotché à la dernière place avec huit unités, et n’a toujours pas décroché le moindre point loin de Sapiac cette saison.