Haka perturbé à l'Ellis Park : les Springboks s'excusent

Avec AFP

Les All Blacks néo-zélandais ont accepté les excuses de l’Afrique du Sud, mardi, après la perturbation du Haka avant le match de Rugby Championship entre les deux pays samedi à Johannesburg.

La Fédération sud-africaine de rugby a écrit à son homologue néo-zélandaise pour présenter ses excuses, après que des feux d’artifices et de la musique ont déstabilisé la fin de la danse maorie.

De leur côté, les All Blacks ont déclaré que ces interruptions n’ont pas été interprétées comme un signe d’irrespect.

« En toute honnêteté, cela arrive parfois qu’il y ait un peu de chaos » autour du Haka, a confié Jason Ryan, entraîneur adjoint des All Blacks, aux médias néo-zélandais au Cap.

Avant chaque match, les joueurs néo-zélandais réalisent le haka, une danse traditionnelle guerrière maorie ponctuée de grands coups sur la poitrine ou sur les cuisses face à leurs adversaires.

Le haka, qui remonte à la première tournée des “Original” All Blacks en Europe en 1905, est exécuté après les hymnes nationaux et juste avant le coup d’envoi du match.

La chorégraphie des hommes en noir est généralement attendue et respectée par le public, mais les derniers instants du haka au Ellis Park samedi se sont mélangés à de la musique, à des feux d’artifice et au survol du stade par un avion de ligne.

Ces incidents « ont eu lieu en raison des difficultés à respecter le programme et d’une simple erreur humaine », a déclaré le président de SA Rugby, Rian Oberholzer, dans un communiqué.

Un ingénieur du son a interprété à tort les applaudissements des quelque 62 000 spectateurs comme le signal que le haka était terminé et a relancé la musique, a-t-il expliqué.

« Nous n’avons jamais eu l’intention de programmer quelque chose qui coïnciderait avec un moment aussi emblématique d’un match contre les All Blacks », a ajouté M. Oberholzer.

« Ce malheureux incident ne représente en rien un manque de respect du rugby sud-africain pour l’importance et l’histoire du haka », a-t-il souligné.

L’Afrique du Sud l’a emporté 31 à 27. Les deux équipes se retrouvent au Cap dimanche. Certains joueurs ou anciens joueurs, à l’image de l’ancien capitaine des Boks John Smith, ont d’ores et déjà appelé à plus de respect envers le haka lors de ce 2e match.

What a test match but my only disappointment was the noise made and music being played during the Haka, it’s a privilege to watch and hear for player and fan alike, please let’s respect it in Cape Town…

— John Smit (@JohnSmit123) September 2, 2024