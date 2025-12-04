Frédéric Michalak revient au XIII et repart entraîner en Australie

Les Cronulla Sharks, club de rugby à XII du Sud de Sydney, vient d’annoncer le recrutement de Frédéric Michalak pour la saison prochaine. « Michalak sera adjoint de l’entraîneur principal Craig Fitzgibbon à partir de la mi-2026, une fois ses engagements terminés avec le Racing 92 », indique le club dans un communiqué.

La saison de NRL, le championnat local, débute débute mars pour se terminer début septembre. Les Sharks ont terminé 5e (sur 17 équipes) au classement général la saison passée.

Le Racing a précisé que « Frédéric demeure pleinement engagé aux côtés de l’équipe professionnelle jusqu’au terme de la saison 2025-2026, avec la volonté de poursuivre la progression du groupe et d’emmener le club au plus haut en Top 14 et en Challenge Cup ».

The Sharks are pleased to announce global rugby union superstar Frédéric Michalak will join the club as an NRL assistant coach next year.https://t.co/JMLNnIYpXd — Cronulla Sharks (@cronullasharks) December 4, 2025

À 43 ans et après 77 tests avec l’équipe de France sur 15 ans, tout en évoluant en club à Toulouse, Toulon, Lyon et chez les Sharks, le demi d’ouverture avait basculé progressivement dans le coaching à partir de 2021 avant de rentrer au Racing en 2023 pour être en charge de l’attaque auprès de l’entraîneur anglais Stuart Lancaster.

Ce n’est pas la première fois que Michalak s’essaie au rugby à XIII en Australie. En janvier 2021, il était allé « donner un petit coup de main » aux Sydney Roosters, entraînés alors par le même Fitzgibbon. L’année suivante, il a été consultant dans le jeu au pied et les skills auprès des Sharks.

« L’expérience de Fred au plus haut niveau international sera un atout inestimable pour notre effectif, surtout à l’approche de la phase décisive de la saison prochaine », a expliqué Craig Fitzgibbon dans le communiqué.

« Il a déjà tissé des liens solides avec beaucoup de nos joueurs et membres du staff grâce à ses missions de consultant et nous n’avons aucun doute sur la valeur qu’il apportera à notre projet. Nous lui souhaitons le meilleur pour bien terminer son aventure au Racing 92 et avons hâte de l’accueillir à plein temps au club en 2026. »

Fred Michalak remplacera Josh Hannay, qui a quitté son poste dans le staff de Fitzgibbon à l’issue de la saison 2025 pour saisir une opportunité comme entraîneur principal aux Gold Coast Titans.

« Camembert à la mi-temps ! »

Du côté des supporters des Sharks, la nouvelle, révélée jeudi 4 décembre, a fait l’effet d’une bombe et a été saluée unanimement : « Ce type avait littéralement le ballon attaché au pied avec l’équipe de France à son époque. Il pouvait déposer le ballon au pied sur une pièce de 50 centimes. Super renfort ! »

« En son honneur, j’ai appris le français. Le welcome to le club », « C’est impressionnant ! C’était un joueur de rugby exceptionnel, et j’ai aussi suivi sa carrière d’entraîneur. Sacré coup ! », « Joueur incroyable. Espérons qu’il transmettra un peu de sa magie », « Camembert à la mi-temps ! »

