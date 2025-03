Felix Jones était-il un agent Springbok infiltré chez les Anglais ?

La nouvelle avait un peu surpris le monde du rugby une semaine plus tôt. Felix Jones, ancien entraîneur de la défense des Springboks, parti en Angleterre pour se rapprocher de sa famille, avait finalement quitté son poste après seulement sept mois, déçu par les méthodes de Steve Borthwick.

Et c’est à bras ouvert qu’il rejoint l’Afrique du Sud avec un contrat jusqu’à la Coupe du Monde de Rugby 2027. Rassie Erasmus, le sélectionneur des Springboks, soulignait au moment de cette annonce l’apport de son expérience du rugby britannique pour préparer une saison internationale relevée.

Les Springboks, champions du monde en titre et vainqueurs du Rugby Championship 2024, affronteront l’Italie et la Géorgie en juillet avant de défendre leur couronne dans le tournoi de l’hémisphère sud. Ils termineront l’année par une tournée européenne face à la France, l’Italie, l’Irlande et le Pays de Galles.

Lors d’une nouvelle conférence de presse tenue jeudi 6 mars, Erasmus a dû répondre à des questions autour de Felix Jones, sur le thème : n’était-il pas une sorte d’espion dns le staff de l’Angleterre ? Avec l’esprit stratégique, tactique et un brin tordu (au sens amical du terme) d’Erasmus, cette hypothèse n’est pas si farfelue.

“We are very happy to have him back”🎙️ Rassie on Felix Jones returning to the Springbok set-up 🇿🇦 pic.twitter.com/c4cIBJbGpS Erasmus explains the extra international matches for 2025 Erasmus explains the extra international matches for 2025 — SuperSport Rugby (@SSRugby) March 6, 2025

« Pour être clair, je ne veux pas que les gens pensent que tout était planifié pour que Felix parte en Angleterre avant de revenir. On espérait tous que ça fonctionne pour lui. Je ne peux pas dire pourquoi ça n’a pas marché avec l’Angleterre. Mais pour nous, c’est une excellente nouvelle, parce qu’on n’a jamais voulu le perdre », a affirmé le coach des Springboks.

Concernant le rôle de Felix Jones dans le nouveau staff, Rassie explique qu’il se concentrera sur « les petits détails » dans chaque secteur, en collaboration avec Jaco Peyper, l’ancien arbitre international, débauché pour perfectionner l’équipe sur les règles, afin que les Springboks « les maîtrisent et soient les premiers à les appliquer le plus rapidement possible ».

« C’est là que Felix a un avantage sur beaucoup d’autres entraîneurs », a poursuivi Erasmus. « L’essentiel, c’est le travail acharné, ces 80 à 90 % d’efforts : s’entraîner dur, bosser sans relâche et assumer ses responsabilités. Mais on pense qu’il y a encore de petites choses qu’on a laissées passer et qu’on peut améliorer, et c’est là que Felix aura un rôle clé. »

