Enzo Forletta de retour à l'USAP : « Je rentre à la maison »

Bien que menacé de relégation, Perpignan se montre actif sur le marché des transferts. Après avoir bouclé la venue – sous condition de maintien – de l’ailier All Black Sevu Reece, l’USAP a annoncé mercredi la signature d’un autre international, bien connu d’Aimé-Giral. Il s’agit du pilier gauche Enzo Forletta (31 ans), qui s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec son ancien club.

Forletta a en effet démarré sa carrière professionnelle avec les Sang et Or, alors en Pro D2, en 2014 et a joué en Catalogne jusqu’en 2020 et son départ pour Montpellier.

Parti de son cocon pour franchir un palier, il a remporté avec le MHR la Challenge Cup (2021) et le Bouclier de Brennus (2022), et également goûté aux joies de la sélection avec deux capes avec le XV de France en 2021 lors d’une tournée d’été en Australie.

🎯 ??????? Revenir là où tout à commencé, devant mon public, devant ma famille et partager cette ferveur unique qui ne s’explique pas, qui se vit. VIDEO Trois saisons pour défendre ce maillot sang et or comme au premier jour. L’USAP et son président François Rivière sont… pic.twitter.com/DFWkpuipDP — USAP (@usap_officiel) December 31, 2025

« Revenir là où tout a commencé »

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de l’USAP, il lit un texte où il affirme son attachement pour son club de cœur et son bonheur de le retrouver.

“Derrière les rires et les chansons, il y a toujours eu une promesse silencieuse… Revenir. Revenir là où tout a commencé. Revenir dans mon bout de pays, devant mon public, devant ma famille. Sentir cette ferveur unique qui ne s’explique pas et qui se vit. Aujourd’hui je vous l’annonce : je rentre à la maison. Je reviens à l’USAP pour trois saisons. Trois ans pour rendre à ce club ce qu’il m’a donné. »

Une vidéo notamment partagée par Guilhem Guirado, l’autre Catalan du vestiaire montpelliérain lors du sacre de 2022. Cette saison, qui sera donc sa dernière au MHR, Enzo Forletta a pris part à dix matchs de Top 14 dont cinq en tant que titulaire.

