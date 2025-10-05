Encore une masterclass pour Esteban Capilla : de la dynamite en barre, un bleu en devenir

À force d’être souvent très bon, cela commence à se voir. Dimanche contre le Stade toulousain en clôture de la 5e journée de Top 14 (40-26), Esteban Capilla (22 ans) a été dans la lignée de ce qu’il affiche depuis quelques mois déjà et même plus encore. Véritable poison en touche, bon défenseur, il a apporté en plus une touche de classe qui est la marque des grands.

En seconde période, alors que l’Aviron bayonnais était mené de 3 points (16-19) et commettait moult fautes, le grand numéro 7 (1,97m) a sorti de son chapeau une feinte déconcertante et une accélération foudroyante en bord de touche qui a littéralement scotché le pilier toulousain Georges-Henri Colombe, avant d’offrir l’essai à son demi de mêlée Baptiste Germain (52e).

Une capacité à remporter ses duels dans un mouchoir de poche, héritage de son passé récent de septiste, lui qui aurait certainement figuré dans le groupe France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’il ne s’était pas blessé un peu avant l’échéance.

« C’est un joueur exceptionnel »

Sa vitesse malgré sa grande taille, Capilla en a fait tout l’étalage une deuxième fois dans cette partie engagée, lorsqu’il a bien suivi son ailier Tom Spring après une grosse percée de ce dernier, lui offrant une solution toute faite à son extérieur pour l’essai qui permet à Bayonne de prendre définitivement la tête à dix minutes du terme.

BAYONNE REPREND LES COMMANDES 🤯 À 10 minutes de la fin, Esteban Capilla redonne l’avantage à l’@avironrugbypro 🙌#ABST pic.twitter.com/cfU9nrznXS — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 5, 2025

Sur Canal+, l’ancien arrière international devenu consultant Nans Ducuing a fait l’éloge de ce joueur dont on ne parle sûrement pas encore assez : « C’est un joueur exceptionnel qui a déjà fait l’étalage de tout son talent l’année derrière et qui confirme encore plus aujourd’hui. Il sait tout faire : il va très vite, il est agile, adroit, bon en défense – on l’a vu mettre des bons caramels – et il a des appuis donc il a tout pour lui et chaque sortie qu’il fait, il est assez incroyable. »

L’intéressé s’est, lui, montré logiquement plus mesuré au moment de commenter ses performances à répétition : « Quand cela se passe bien dans le vestiaire, cela se passe bien sur le terrain. Il y a une très bonne ambiance et je me sens à l’aise et bien dans le groupe. Franchir un cap ? Je m’en donne les moyens donc on verra. »

On devrait vite voir en effet, alors que se profile une tournée de novembre du XV de France où il parait déjà avoir toute sa place.

