En match amical face à Soyaux-Angoulême, Nissa Rugby affiche ses ambitions

A 14 jours de la reprise en Nationale, Nissa Rugby a marqué un grand coup en s’imposant largement en match amical face à un ancien adversaire de Pro D2, Soyaux-Angoulême. Score final : 14-33 (19-7 à la pause). Lors de la saison précédente, les Charentais s’étaient imposés deux fois dans les grandes largeurs : 24-39 en match aller et 45-14 en match retour. Il semble que cette fois Nice ait d’autres ambitions que de se faire marcher dessus.

ADVERTISEMENT

À Saint-Lary, c’était la première sortie amicale des deux équipes et une occasion pour les violents de conclure leur semaine de stage et d’effectuer une large revue d’effectif : 32 joueurs utilisés, dont plusieurs jeunes issus du centre de formation. Avec un XV différent à chaque mi-temps, tous n’ont pas donné satisfaction.

Victoire (33-14) 🔥 Match de préparation réussi pour nos Niçois, vainqueurs face à @SAXV_Charente 🤝 Plus que 14 jours avant le début de la @NationaleRugby ⏳#IssaNissa #NissaRugby pic.twitter.com/GUYKuFJKqa — Nissa Rugby (@nissarugby) August 8, 2025

Relégué en Nationale mais ambitieux dans son recrutement, le club de Jean-Baptiste Aldigé et du nouveau directeur sportif, l’ancien troisième-ligne centre néo-zélandais Matthew Clarkin (44 ans) – six saisons en tant que joueur à l’UBB (2010-2016) et autant comme entraîneur au BO (2018-2024) – a montré qu’il visait un retour rapide à l’échelon supérieur avec cinq essais au compteur : Pat Leafa, Alexis Bouton, Clément Egiziano, Léo Chauvin et Kilian Laurans, les deux derniers après des actions spectaculaires. Soyaux-Angoulême, de son côté, a trouvé l’ouverture à deux reprises, par Botica et Barrett.

La deuxième période a tourné largement à l’avantage des Niçois, dominateurs dans l’occupation et dans les enchaînements avec un effectif qui comptait entre autres Jean-Pascal Barraque, Hayden Thompson-Stringer ou Owen Williams.

Pour le SA XV, cette rencontre servait surtout de mise en route, avec plusieurs titulaires habituels laissés au repos. « Il y a eu trop de manquements, secteur par secteur, pour qu’on puisse être satisfaits dans l’ensemble », analysait après coup le coach Alexandre Ruiz. « Est-ce qu’on prend la direction de choses cohérentes ? Oui. Est-ce qu’on avance avec l’envie de poursuivre notre projet ? Je crois que oui. Mais il faut qu’on soit plus durs avec nous-mêmes, parce qu’aujourd’hui, ce n’est pas suffisant. On ne peut pas démarrer le championnat avec ce contenu-là, secteur par secteur. »

ADVERTISEMENT

Selon lui, ce qui a manqué à sa jeune équipe est « de l’expérience collective, évidemment… et c’est ce qui saute le plus aux yeux. Mais ça, on le savait, donc de ce point de vue-là, on ne peut pas être surpris. Après, ce qui a manqué, c’est de la précision. Dans les duels défensifs, dans les attitudes des porteurs de balle au sol.

« Il faut qu’on soit plus durs avec nous-mêmes, parce qu’aujourd’hui, ce n’est pas suffisant. On ne peut pas démarrer le championnat avec ce contenu-là, secteur par secteur. »

« De la précision qui nous a empêchés d’enchaîner les séquences offensives. Et aussi de la pression qui nous a empêchés de couper sur les longues séquences où on était pourtant en place, où on n’a pas cherché à plaquer plus haut, plus fort. Tout ça nous a empêchés de vraiment mettre en place ce qu’on voulait faire. Donc oui, ce soir, c’est surtout de la précision qui a manqué. »

Dans une semaine, le SA XV prévoit de passer vite en mode championnat avec une dernière opposition face à Bordeaux (22 août) avant la reprise du championnat de Pro D2 face à Provence Rugby (29 août). Quant à Nice, une chose semble évidente : au vu de la qualité et de la profondeur de son groupe, cette équipe sera difficile à freiner en Nationale, notamment avec à sa tête le Gallois Gareth Baber, ancien coach des Fidji 7s, champion olympique rugby à 7 aux JO de Tokyo 2020. Premier match de championnat à Tarbes le 22 août.

ARRIVÉE ! 🔥 Gareth Baber : 🏉 Entraîneur principal

🏆Champion World Rugby Sevens Series – 2018/2019

🏆Champion olympique rugby à 7 – JO Tokyo 2020 Bienvenue Gareth !#IssaNissa #NissaRugby pic.twitter.com/4o4lnTSf51 ADVERTISEMENT — Nissa Rugby (@nissarugby) July 2, 2025