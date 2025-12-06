Toulouse sans forcer, Toulon et Pau frustrés : résultats et stats de la 1re journée de Champions Cup

Un peu plus de trois mois après la reprise du Top 14, les clubs français entrent dans une nouvelle phase de leur saison ce week-end avec la reprise de la Champions Cup. Une compétition reine qui ne se galvaude pas et qui devrait donner lieu à de beaux affrontements.

Bayonne a ouvert le bal vendredi pour les clubs français, mais s’est manqué à Jean-Dauger contre les Stormers (17-26). Le lendemain, Clermont n’a pas fait mieux. L’ASM, venue à Londres avec une équipe rajeunie, a beaucoup souffert chez les Saracens (47-10), qui avaient déjà le bonus offensif en poche à la mi-temps (26-0).

Dans la foulée, l’UBB, championne en titre, a étrenné de fort belle manière son statut avec un match ultra spectaculaire à Pretoria en Afrique du Sud (33-46). Bougés en première période (33-22), avec pas moins de cinq essais encaissés, les Girondins ont réalisé une deuxième période de très haute volée, dans le sillage d’un Louis Bielle-Biarrey aérien auteur d’un doublé, d’un Matthieu Jalibert toujours aussi inspiré et d’un Boris Palu monstrueux de générosité. Avec déjà 5 points dans la besace, glanés chez une très belle franchise sud-africaine, l’UBB assume déjà son statut d’équipe à battre dans cette compétition.

Une nouvelle page d’histoire s’est écrite sous le soleil de Pretoria ☀️ Retrouvez ici tous les temps forts de la victoire bordelaise ! ➡️ https://t.co/VOeaU2OWUO#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/fBsgV3aK6I VIDEO — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) December 7, 2025

Capuozzo voit triple

La Rochelle voulait aussi partir du bon pied dans cette saison de Champions Cup et le contrat a été rempli par les hommes de Ronan O’Gara, qui ont récupéré en prime le bonus offensif dans un match compliqué qui s’est vraiment décanté sur la fin (39-20). Une belle opération pour ce match de reprise de leur pilier international Uini Atonio

Dimanche, Pau faisait son grand retour dans la compétition reine continentale après 27 ans d’absence. Avec une équipe très remaniée, les Béarnais se sont battus pour rivaliser contre Northampton, vice-champion d’Europe, malgré un net déficit de puissance et en mêlée fermée, véritable point noir de cette rencontre pour la Section. Mais cela n’a pas suffi (27-35). Bien que réduits à 14 pendant 20 minutes en seconde période, les Saints ont été chercher la victoire en plus du bonus offensif dans les cinq dernières minutes de la partie, et ont même enlevé le bonus défensif à Pau grâce à une pénalité après la sirène.

Pour le Stade toulousain, qui recevait les Sharks, tout était déjà joué bien avant. Les champions de France avaient déjà assuré leur bonus avant la demi-heure de jeu. L’objectif atteint, Toulouse a géré la rencontre, connu parfois du déchet, mais s’impose au final très largement (56-19) grâce notamment à un triplé d’Ange Capuozzo.

La douche écossaise pour Toulon

Castres, qui jouait en même temps à Gloucester, a longtemps cru pouvoir ramener quelque chose d’Angleterre. À égalité à la pause (14-14), le CO a fini par perdre du terrain dans le dernier quart. Une période faste pour Gloucester qui a été chercher un bonus presque inespéré. Les Castrais rentrent bredouilles dans le Tarn (34-14).

Dernier club français à s’élancer durant ce week-end, Toulon n’a rien ramené de son déplacement en Écosse (33-20). Dans un match au couteau pendant une heure, les locaux ont fini par se détacher à l’heure de jeu après un carton jaune infligé à Dave Ribbans, sur un essai de pénalité, et ont enfoncé le clou à cinq minutes de la fin. L’essai du bonus offensif pour Édimbourg et du zéro pointé pour le RCT.

