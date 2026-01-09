Résultats et stats de la 16e journée de Pro D2
Provence Rugby a frappé fort en ouverture de la 16e journée de Pro D2 avec sa très large victoire contre Grenoble (45-15). Un succès qui met la pression, si ce n’est sur le leader Vannes, largement favori au moment de recevoir le quatorzième Mont-de-Marsan (19h30), du moins sur les principaux poursuivants que sont Colomiers, qui jouera sur le terrain enneigé d’Aurillac (19 heures) et Valence-Romans qui accueille Béziers (19h30).
Les autres affiches de cette 16e journée : Oyonnax – Carcassonne, Soyaux-Angoulême – Nevers, Dax – Agen et Brive – Biarritz.
