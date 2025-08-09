Stats du match de préparation à la RWC 2025 France vs. Angleterre

A deux semaines de se lancer dans la Coupe du Monde de Rugby Féminine 2025 en Angleterre (22 août – 27 septembre), les Bleues testent leurs ambitions samedi 9 août à Mont-de-Marsan face aux redoutables Anglaises, favorites de la Coupe du monde.
Rencontre
Women's Internationals
France Women
England Women
Toutes les stats et les données
Graphique d'évolution des points
England Women gagne +34
0
Minutes passées en tête
78
0%
% du match passés en tête
98%
43%
Possession sur les 10 dernières minutes
57%
0
Points sur les 10 dernières minutes
14
Moyenne des points marqués
1
Moyenne des points marqués
2.1
Synthèse du match
2
Coups de pied de pénalité
0
138
Courses avec ballon
145
Possession
43%
Possession sur les 10 dernières minutes
57%
Phases statiques
60%
% de mêlées gagnées
67%
89%
% de touches gagnées
90%
100%
% de renvois réussis
100%
Attaque
138
Courses avec ballon
145
263m
Mètres après contact
225m
Turnovers
Pénalités
18
Pénalités concédées
11
Défense
180
Tentatives de plaquages
186
93%
% de plaquages réussis
91%
Coups de pied
28
Total coups de pied
23
1:5
Ratio coups de pied/passes
1:8.2
Vitesse de sortie de ruck