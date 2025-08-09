Stats du match de préparation à la RWC 2025 France vs. Angleterre

A deux semaines de se lancer dans la Coupe du Monde de Rugby Féminine 2025 en Angleterre (22 août – 27 septembre), les Bleues testent leurs ambitions samedi 9 août à Mont-de-Marsan face aux redoutables Anglaises, favorites de la Coupe du monde.

Graphique d'évolution des points England Women gagne +34 Temps passé en tête 0 Minutes passées en tête 78 0% % du match passés en tête 98% 43% Possession sur les 10 dernières minutes 57% 0 Points sur les 10 dernières minutes 14

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 1 6 Entrées Moyenne des points marqués 2.1 19 Entrées

Synthèse du match 2 Coups de pied de pénalité 0 0 Essais 6 0 Transformations 5 0 Drops 0 138 Courses avec ballon 145 6 Franchissements 9 14 Turnovers perdus 18 7 Turnovers gagnés 9

Occupation 22% 43% 13% 21% 34% Occupation 65%

Possession 16% 44% 24% 15% 3% 24% 48% 25% 43% Possession sur les 10 dernières minutes 57% 49% Possession 51%

Phases statiques 10 Mêlées 6 60% % de mêlées gagnées 67% 9 Touche 21 89% % de touches gagnées 90% 4 Renvois réussis 7 100% % de renvois réussis 100%

Attaque 141 Passes 188 138 Courses avec ballon 145 263m Mètres après contact 225m 6 Franchissements 9

Turnovers 7 Turnovers gagnés 9 14 Turnovers perdus 18

Pénalités 18 Pénalités concédées 11 1 Cartons jaunes 0 0 Cartons rouges 0

Défense 180 Tentatives de plaquages 186 13 Plaquages manqués 19 93% % de plaquages réussis 91%

Coups de pied 28 Total coups de pied 23 1:5 Ratio coups de pied/passes 1:8.2

Vitesse de sortie de ruck 57% 74% 0-3 secs 28% 23% 3-6 secs 15% 4% 6+ secs 112 112 Rucks gagnés 109