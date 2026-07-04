Deux balles de match ratées : l'Australie est très frustrée avant d'accueillir la France

Tantôt héros, tantôt coupable, le buteur à un rôle à part dans le rugby. Samedi, Ben Donaldson a exploré le côté sombre de cette tâche tellement particulière. Son équipe, l’Australie, défiait l’Irlande à Sydney et a frôlé une première victoire contre le XV du Trèfle depuis 2018. Frôlé seulement car les Irlandais s’en sont sortis par un trou de souris (31-33) au terme d’une fin de match haletante.
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Enthousiasmants, les Australiens ont en effet basculé en tête à la pause (24-19) et tenaient encore ce petit avantage de cinq points à l’entrée du dernier quart d’heure. Défendant vaillamment leur ligne d’essai, ils ont réussi à tordre le bras irlandais après une longue séquence dans leurs 22 mètres, le deuxième ligne James Ryan, à la réception d’une passe un peu haute de son demi de mêlée Jamison Gibson Park, ne parvenant pas à maîtriser le puissant ballon (67e).
Une grosse opportunité envolée pour l’Irlande, qui a pensé s’en mordre les doigts lorsque trois minutes plus tard, son ailier Tommy O’Brien s’est rendu coupable d’une faute sous un ballon haut et a concédé une pénalité à une trentaine de mètres de ses poteaux (70e). Ne voulant pas laisser passer cette opportunité de mettre son équipe à l’abri d’un essai transformé, le buteur australien Ben Donaldson a pris une première fois ses responsabilités. Son tir enroulé a fui de peu la cible, laissant les Irish boys en vie.
Donaldson héros malheureux des Wallabies
Avec un espoir décuplé, aussi de pouvoir empocher la mise. Mis sous pression dans leur camp, les Australiens ont multiplié les fautes et le couperet a fini par tomber avec un carton jaune contre le jeune deuxième ligne Lachlan Shaw (76e). Et la double punition une poignée de secondes après avec une pénalité jouée à la main par l’Irlande et récompensée par un essai en force du pilier remplaçant Tom Clarkson (77e).
VIDEO
Un coup dur mais la formation de Joe Schmidt n’a pas cessé d’y croire pour autant. Patiente, plutôt propre, elle a balayé le terrain de gauche à droite et de droite à gauche pour tenter de sortir de son camp et s’offrir cette dernière chance de gagner. Des efforts payants puisque le vétéran irlandais Bundee Aki s’est mis à la faute sur une tentative de grattage près de la touche au niveau de sa ligne des 40 mètres. Là encore, Ben Donaldson a voulu prendre son destin et celui de son équipe en mains, et a signifié à son capitaine qu’il se sentait de tenter cette pénalité lointaine et difficile. Un courage louable malheureusement pour lui pas récompensé, son tir passant plus nettement à côté que le premier.
Harry Wilson “do you believe in yourself?”
Without hesitation Donaldson says “yes, yes!”
It doesn’t go over but huge respect to Wilson for the faith in his teammate and respect to Donaldson for having the balls to go for it 💛
Pour le plus grand soulagement des Irlandais, heureux d’avoir pu conserver ce précieux succès bonifié qui n’a tenu qu’à un fil. L’Australie a elle dû se contenter d’un double bonus qui ne la satisfait pas eu égard au scenario du match. Elle accueillera le XV de France dans une semaine avec ce sentiment amer de la frustration, ce qui n’est pas forcément une excellente nouvelle pour les Bleus.
It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan
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