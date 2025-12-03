«Dans notre tableau potentiel, on a neuf titres de champions du monde» : un défi «immense» pour les Bleus

Les commentaires sont unanimes, le XV de France a bénéficié d’un très bon tirage mercredi, avec le Japon, les États-Unis et les Samoa comme adversaires dans le groupe E. Pour la phase de poules, du moins. Parce qu’après, en revanche, les choses vont drastiquement se corser. Si elle termine première de son groupe, dont elle est largement favorite, l’équipe de France devra défier probablement soit l’Écosse, soit, pire, l’Irlande en huitième, et restera dans une partie de tableau terrible ou figurent également l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Une perspective à la fois intimidante et excitante pour le sélectionneur tricolore Fabien Galthié, qui a réagi au tirage au sort dans la foulée de celui-ci, dans les locaux de TF1.

« Quand on voit le parcours potentiel qu’on aura, c’est formidable, c’est grandiose. Notamment par rapport à ce que nous disions : dans le tableau potentiel pour nous, on a neuf titres de champions du monde qui vont être présents. Donc là, il y a quelque chose d’immense, potentiellement, à défier. »

« En parlant de l’Afrique du Sud, vous dégagez la Nouvelle-Zélande et l’Australie du chemin »

La perspective de rencontrer avant la finale les Springboks double champions du monde en titre, tombeurs des Bleus à la dernière Coupe du monde et qui sont encore venus s’imposer au Stade de France le 8 novembre dernier avec une certaine marge (17-32), n’est pas très rassurante. Une échéance sur laquelle Galthié n’a pas trop voulu focaliser.

« En parlant de l’Afrique du Sud, vous dégagez la Nouvelle-Zélande et l’Australie du chemin. Je pense qu’il faut faire attention. L’Australie va être un pays hôte qui va se préparer spécifiquement et qui va affronter la Nouvelle?Zélande. Si je compte, l’Australie a deux Coupes du monde, la Nouvelle?Zélande en a trois. Clairement, pour eux, c’est une ambition forte de performer. L’Australie, c’est juste à côté de la Nouvelle?Zélande, donc les All Blacks seront aussi un petit peu chez eux. »

Prudence donc même si les partenaires de Siya Kolisi, de par leur statut et leurs résultats, demeureront quoiqu’il arrive les hommes à battre dans ce Mondial.