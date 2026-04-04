Dans la boue de Kingston Park, la jeunesse rochelaise a tout renversé

Quelques heures après la victoire de Montpellier sur Perpignan (53-13)en huitièmes de finale de la Challenge Cup samedi 4 avril, c’est la Rochelle, avec un très jeune effectif (22 ans de moyenne d’âge dans le pack), qui a créé la surprise en venant à bout des Anglais de Newcastle.
Sous les bourrasques de Kingston Park, les Maritimes n’ont pas réussi à se détacher malgré trois essais en première période, aucun transformé (8-15). Emmenés par Jurd (19 ans), Richet (21 ans), Andjisseramatchi (19 ans) ou encore Sacha Elissalde (18 ans), la jeune garde rochelaise a tenu bon.
Un contexte plombé, un bol d’air
D’un côté Newcastle, derniers de Premiership, huit défaites de rang, aucune victoire en championnat depuis le 2 janvier, mais une Challenge Cup érigée en refuge, trois succès sur quatre avant ce huitième. De l’autre La Rochelle qui cherchait à se relancer après une saison chahutée et une rechute à Bayonne, malgré les rebonds positifs à Castres puis face à Pau. Dans cette parenthèse européenne, Ronan O’Gara avait lancé sa jeunesse, avec l’idée de retrouver de la confiance, des repères, et un quart de finale.
Les premières minutes ont appartenu aux Anglais, installés dans le camp rochelais, multipliant les séquences et poussant la défense maritime à plier sans rompre. Newcastle a logiquement ouvert le score au pied, récompense d’un début de match mieux maîtrisé. Mais la réaction rochelaise a été immédiate avec des gros porteurs lancés plein champ, un jeu au pied d’Adrien Séguret, et Ihaia West venu inscrire le premier essai.
La Rochelle a rapidement pris l’avantage grâce aux essais de Jules Favre et Gabin Garault, menant 15-3 avant qu’un carton jaune contre Ihaia West ne relance Newcastle, revenu jusqu’à mener 18-15. Sous pression, les jeunes Rochelais se sont alors appuyé sur l’apport du banc, notamment en seconde ligne, et sur la précision au pied de Diego Jurd pour repasser devant. Dans les ultimes secondes, Nolhann Couillaud a inscrit un essai opportuniste qui a scellé la victoire 26-18 et la qualification.
Dans ce huitième de finale joué dans la boue et les rafales, la mêlée rochelaise a dominé. Malgré les rotations, malgré des joueurs parfois décalés de leur poste naturel, le pack maritime a avancé, gratté des mètres, obtenu des pénalités, et servi de rampe de lancement à toute l’équipe.
Cap sur Belfast et l’Ulster
La récompense, c’est un quart de finale à l’extérieur, en Ulster, une semaine plus tard. Les Irlandais ont livré un bras de fer éprouvant face aux Ospreys, remporté 28-24 au terme d’une fin de match étouffante et d’un dernier essai gallois refusé pour en-avant. Ce succès leur offre un quart à domicile, à Belfast, face aux Rochelais, sur un créneau encore à préciser entre le vendredi 10 et le dimanche 12 avril. Pour la jeunesse maritime, ce sera un nouveau test grandeur nature, dans une atmosphère brûlante, face à un Ulster solide et sûr de sa force dans sa forteresse.
