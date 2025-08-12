Coupe du Monde de Rugby Féminine : 1 Espagnole sur 5 évolue en France
Le sélectionneur Juan Marruecos a retenu 32 joueuses pour représenter l’Espagne à la Coupe du Monde de Rugby Féminine 2025 en Angleterre, sans réelle surprise dans sa liste, si ce n’est qu’un cinquième de l’effectif qui évolue en France.
Par exemple, la deuxième-ligne de l’AC Bobigny Lourdes Alameda, qui vient de passer le cap des 40 sélections, disputera sa troisième Coupe du monde, après 2014 et 2017. Les “Françaises” sont parmi celles qui comptent le plus de sélections telles Monica Castelo (Stade Rennais, 26 sélections), Amalia Argudo (Stade Toulousain, 25 sélections), Alba Vinuesa (Stade Français, 35 sélections) ou encore Clara Piquero (Lons Rugby, 28 sélections).
Eider García (LOU) et Elena Martinez (Stade Bordelais) comptent respectivement 7 et 8 sélections. Pour la majorité du groupe, ce sera une première expérience au plus haut niveau, notamment pour les jeunes Claudia Peña Hidalgo, Ana Peralta, Zahia Pérez, Alba Capell et Amalia Argudo.
????????? Lourdes Alameda 🤩
12 años vistiendo esta camiseta#LasLeonas | #LoQueNosUne pic.twitter.com/ItoMg69G4F
— España Rugby (@ferugby) August 2, 2025
La pilier des Harlequins Laura Delgado mènera les Leonas, qui effectuent leur retour dans la compétition après avoir manqué la dernière édition. « Peu de personnes auront l’honneur, dans leur vie, de jouer une Coupe du monde. C’est un privilège d’avoir cette opportunité. Nous avons travaillé ces huit dernières années pour en arriver là, pour représenter notre pays et fixer un standard, et nous ne décevrons pas nos supporters », dit-elle.
Elle qui a disputé sa première Coupe du monde en 2017, veut laisser un héritage : « Nous voulons prouver qu’il n’y a pas de limites quand on travaille dur et qu’on croit en soi, sur et en dehors du terrain. Nous voulons que plus de filles rejoignent la fierté des Leonas et nous espérons les inspirer. »
Pour leurs deux matchs de préparation, las Leones n’ont pas choisi la facilité en voulant affronter l’Angleterre. Résultat, une première défaite 43-0 suivie une semaine plus tard par une plus douloureuse, 97-7.
L’Espagne, 13e nation mondiale, aligne 19 avants et 13 arrières avec pour objectif de décrocher au moins une victoire dans le tournoi. Elle jouera dans la poule C face aux championnes du monde en titre, la Nouvelle-Zélande, le 24 août, puis contre l’Irlande (31 août) avant de finir face au Japon (7 septembre).
Le groupe de l’Espagne pour la Coupe du Monde de Rugby Féminine 2025
Avants
Laura Delgado (Harlequins) – 50 sél., 5 essais
Sidorella Bracic (CR El Salvador) – 27 sél.
Inés Antolínez (CR El Salvador) – 22 sél., 1 essai
Gemma Silva (Barça Rugbi) – 6 sél., 1 essai
Eider García (LOU) – 7 sél., 1 essai
Mireia de Andrés (Sant Cugat) – 9 sél.
Cristina Blanco (Ealing Trailfinders) – 31 sél., 9 essais
Nuria Jou (UE Santboiana) – 12 sél., 3 essais
Marieta Roman (SVM Cocos) – 23 sél., 3 essais
Lourdes Alameda (AC Bobigny) – 41 sél.
Monica Castelo (Stade Rennais) – 26 sél., 2 essais
Elena Martinez (Stade Bordelais) – 8 sél.
Anna Puig (UE Santboiana) – 35 sél., 11 essais
Nerea Garcia (El Salvador) – 15 sél., 2 essais
Alba Capell (Sale Sharks) – 29 sél., 5 essais
Ana Peralta (SVM Cocos) – 8 sél., 1 essai
Lía Piñeiro (Olimpico Pozuelo) – 11 sél., 1 essai
Valentina Pérez (Les Abelles) – 7 sél., 3 essais
Victoria Rosell (Cisneros) – 7 sél.
Arrières
Anne Fernández de Corres (RFER) – 35 sél., 8 essais
Bingbing Vergara (El Salvador) – 9 sél.
Maider Aresti (SVM Cocos) – 13 sél., 3 essais
Amalia Argudo (Stade Toulousain) – 25 sél.
Alba Vinuesa (Stade Français) – 35 sél., 14 essais
Zahia Pérez (Cisneros) – 30 sél., 12 essais
Claudia Pérez (Majadahonda) – 18 sél., 6 essais
Tecla Masoko (El Salvador) – 8 sél., 2 essais
Clara Piquero (Lons Rugby) – 28 sél., 12 essais
Ana Cortés Ekobo (Pozuelo) – 5 sél.
Claudia Cano (Cisneros) – 15 sél., 2 essais
Lea Ducher (SVM Cocos) – 9 sél., 6 essais
Claudia Peña Hidalgo (Harlequins) – 26 sél., 25 essais