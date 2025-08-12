Coupe du Monde de Rugby Féminine : 1 Espagnole sur 5 évolue en France

Le sélectionneur Juan Marruecos a retenu 32 joueuses pour représenter l’Espagne à la Coupe du Monde de Rugby Féminine 2025 en Angleterre, sans réelle surprise dans sa liste, si ce n’est qu’un cinquième de l’effectif qui évolue en France.

ADVERTISEMENT

Par exemple, la deuxième-ligne de l’AC Bobigny Lourdes Alameda, qui vient de passer le cap des 40 sélections, disputera sa troisième Coupe du monde, après 2014 et 2017. Les “Françaises” sont parmi celles qui comptent le plus de sélections telles Monica Castelo (Stade Rennais, 26 sélections), Amalia Argudo (Stade Toulousain, 25 sélections), Alba Vinuesa (Stade Français, 35 sélections) ou encore Clara Piquero (Lons Rugby, 28 sélections).

Eider García (LOU) et Elena Martinez (Stade Bordelais) comptent respectivement 7 et 8 sélections. Pour la majorité du groupe, ce sera une première expérience au plus haut niveau, notamment pour les jeunes Claudia Peña Hidalgo, Ana Peralta, Zahia Pérez, Alba Capell et Amalia Argudo.

La pilier des Harlequins Laura Delgado mènera les Leonas, qui effectuent leur retour dans la compétition après avoir manqué la dernière édition. « Peu de personnes auront l’honneur, dans leur vie, de jouer une Coupe du monde. C’est un privilège d’avoir cette opportunité. Nous avons travaillé ces huit dernières années pour en arriver là, pour représenter notre pays et fixer un standard, et nous ne décevrons pas nos supporters », dit-elle.

Elle qui a disputé sa première Coupe du monde en 2017, veut laisser un héritage : « Nous voulons prouver qu’il n’y a pas de limites quand on travaille dur et qu’on croit en soi, sur et en dehors du terrain. Nous voulons que plus de filles rejoignent la fierté des Leonas et nous espérons les inspirer. »

Pour leurs deux matchs de préparation, las Leones n’ont pas choisi la facilité en voulant affronter l’Angleterre. Résultat, une première défaite 43-0 suivie une semaine plus tard par une plus douloureuse, 97-7.

ADVERTISEMENT

L’Espagne, 13e nation mondiale, aligne 19 avants et 13 arrières avec pour objectif de décrocher au moins une victoire dans le tournoi. Elle jouera dans la poule C face aux championnes du monde en titre, la Nouvelle-Zélande, le 24 août, puis contre l’Irlande (31 août) avant de finir face au Japon (7 septembre).

Le groupe de l’Espagne pour la Coupe du Monde de Rugby Féminine 2025

Avants

Laura Delgado (Harlequins) – 50 sél., 5 essais

Sidorella Bracic (CR El Salvador) – 27 sél.

Inés Antolínez (CR El Salvador) – 22 sél., 1 essai

Gemma Silva (Barça Rugbi) – 6 sél., 1 essai

Eider García (LOU) – 7 sél., 1 essai

Mireia de Andrés (Sant Cugat) – 9 sél.

Cristina Blanco (Ealing Trailfinders) – 31 sél., 9 essais

Nuria Jou (UE Santboiana) – 12 sél., 3 essais

Marieta Roman (SVM Cocos) – 23 sél., 3 essais

Lourdes Alameda (AC Bobigny) – 41 sél.

Monica Castelo (Stade Rennais) – 26 sél., 2 essais

Elena Martinez (Stade Bordelais) – 8 sél.

Anna Puig (UE Santboiana) – 35 sél., 11 essais

Nerea Garcia (El Salvador) – 15 sél., 2 essais

Alba Capell (Sale Sharks) – 29 sél., 5 essais

Ana Peralta (SVM Cocos) – 8 sél., 1 essai

Lía Piñeiro (Olimpico Pozuelo) – 11 sél., 1 essai

Valentina Pérez (Les Abelles) – 7 sél., 3 essais

Victoria Rosell (Cisneros) – 7 sél.

Arrières

Anne Fernández de Corres (RFER) – 35 sél., 8 essais

Bingbing Vergara (El Salvador) – 9 sél.

Maider Aresti (SVM Cocos) – 13 sél., 3 essais

Amalia Argudo (Stade Toulousain) – 25 sél.

Alba Vinuesa (Stade Français) – 35 sél., 14 essais

Zahia Pérez (Cisneros) – 30 sél., 12 essais

Claudia Pérez (Majadahonda) – 18 sél., 6 essais

Tecla Masoko (El Salvador) – 8 sél., 2 essais

Clara Piquero (Lons Rugby) – 28 sél., 12 essais

Ana Cortés Ekobo (Pozuelo) – 5 sél.

Claudia Cano (Cisneros) – 15 sél., 2 essais

Lea Ducher (SVM Cocos) – 9 sél., 6 essais

Claudia Peña Hidalgo (Harlequins) – 26 sél., 25 essais