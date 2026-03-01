Coupe du monde ? Brennus ? « Mon rêve d'enfant était de jouer au Barça ! » confie cet avant toulousain

Sans faire de bruit, dans l’ombre des Dupont, Ntamack, Mauvaka et consort, Joël Merkler s’est fait un nom en Top 14 ces dernières années. Grand, massif (1,94m, 132 kg), le pilier droit espagnol au physique de deuxième ligne est devenu une solution de choix pour son manager au Stade toulousain Ugo Mola, notamment lors des fenêtres internationales quand Dorian Aldegheri n’est pas là.

Cette légitimité, il se l’est forgé tout seul depuis 2022 et son arrivé dans la Ville rose. Une prouesse pour un joueur qui a grandi en Catalogne espagnole, pas vraiment un bastion historique de l’ovalie. Dans un entretien accordé à Ici Occitanie, le pilier encore jeune (24 ans) malgré les apparences a raconté son parcours, où le rugby est venu un peu sur le tard, après une longue expérience au football.

En Rouge et Noir depuis Crabos, et jusqu’en 2028 🔴⚫ Joël Merkler prolonge au Stade Toulousain 🙌 Axe 3️⃣ : Grandir avec sa formation #Trajectoire2027 pic.twitter.com/2zNqsLxNpB VIDEO — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 1, 2025

Merckler a été gardien de but pendant huit ans

Forcément, lorsqu’on lui demande ce qui rendait ses yeux brillants durant l’enfance, sa réponse coule de source. « Mon rêve d’enfance, c’était de jouer au Barça ». Quoi de plus normal lorsqu’on est né à une quarantaine de kilomètres du Camp Nou, l’écrin légendaire du FC Barcelone, et qu’on a grandi avec les exploits de Lionel Messi, Andres Iniesta, Neymar ou… Victor Valdes, un gardien comme il le fut durant les huit années où il s’est donné au ballon rond avant de bifurquer au rugby dans le club de Sant Cugat del Vallès.

« En Espagne, le foot, c’est le choix logique. Puis selon tes qualités, tu y restes ou pas. Moi, j’y suis trop resté pour les qualités que j’avais » sourit le pilier, qui a ensuite eu l’inspiration de suivre les pas de son père anglais plus porté sur le ballon ovale. Une très bonne idée qui lui permettra d’atteindre quelques années plus tard les sommets et déjà un beau palmarès (trois Boucliers de Brennus, une Champions Cup).

Et douze ans après son passage au rugby, si tout se passe bien, viendra s’ajouter une participation à la Coupe du monde 2027 en Australie, où figure l’Espagne pour la deuxième fois de son histoire. Los Leones seront dans la poule C avec le Canada, les Fidji et l’Argentine. Joël Merkler croisera alors sûrement la route de ses coéquipiers à Toulouse Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia, deux joueurs qui se sont peut-être aussi rêvés en Lionel Messi avant de devenir de brillants Pumas.