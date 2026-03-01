Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 23
FT
26 - 18
FT
26 - 45
FT
U20
41 - 35
FT
54 - 17
FT
41 - 24
FT
24 - 20
FT
52 - 16
FT
17 - 37
FT
U20
26 - 36
FT
27 - 17
FT
50 - 40
FT
23 - 18
FT
48 - 33
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Vancouver
TOP 14

Coupe du monde ? Brennus ? « Mon rêve d'enfant était de jouer au Barça ! » confie cet avant toulousain

Le centre Toulousain Kalvin Gourgues en mains contre Montauban, bien soutenu par ses partenaires. (Photo by Matthieu RONDEL / AFP via Getty Images).

Sans faire de bruit, dans l’ombre des Dupont, Ntamack, Mauvaka et consort, Joël Merkler s’est fait un nom en Top 14 ces dernières années. Grand, massif (1,94m, 132 kg), le pilier droit espagnol au physique de deuxième ligne est devenu une solution de choix pour son manager au Stade toulousain Ugo Mola, notamment lors des fenêtres internationales quand Dorian Aldegheri n’est pas là.

ADVERTISEMENT

Cette légitimité, il se l’est forgé tout seul depuis 2022 et son arrivé dans la Ville rose. Une prouesse pour un joueur qui a grandi en Catalogne espagnole, pas vraiment un bastion historique de l’ovalie. Dans un entretien accordé à Ici Occitanie, le pilier encore jeune (24 ans) malgré les apparences a raconté son parcours, où le rugby est venu un peu sur le tard, après une longue expérience au football.

Merckler a été gardien de but pendant huit ans

Forcément, lorsqu’on lui demande ce qui rendait ses yeux brillants durant l’enfance, sa réponse coule de source. « Mon rêve d’enfance, c’était de jouer au Barça ». Quoi de plus normal lorsqu’on est né à une quarantaine de kilomètres du Camp Nou, l’écrin légendaire du FC Barcelone, et qu’on a grandi avec les exploits de Lionel Messi, Andres Iniesta, Neymar ou… Victor Valdes, un gardien comme il le fut durant les huit années où il s’est donné au ballon rond avant de bifurquer au rugby dans le club de Sant Cugat del Vallès.

« En Espagne, le foot, c’est le choix logique. Puis selon tes qualités, tu y restes ou pas. Moi, j’y suis trop resté pour les qualités que j’avais » sourit le pilier, qui a ensuite eu l’inspiration de suivre les pas de son père anglais plus porté sur le ballon ovale. Une très bonne idée qui lui permettra d’atteindre quelques années plus tard les sommets et déjà un beau palmarès (trois Boucliers de Brennus, une Champions Cup).

Et douze ans après son passage au rugby, si tout se passe bien, viendra s’ajouter une participation à la Coupe du monde 2027 en Australie, où figure l’Espagne pour la deuxième fois de son histoire. Los Leones seront dans la poule C avec le Canada, les Fidji et l’Argentine. Joël Merkler croisera alors sûrement la route de ses coéquipiers à Toulouse Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia, deux joueurs qui se sont peut-être aussi rêvés en Lionel Messi avant de devenir de brillants Pumas.

Related

Comment la Section se retrouve contrainte de reculer un 3e ligne au centre pour un match capital

En pénurie de centres, le manager de la Section paloise Sébastien Piqueronies doit confier le numéro 12 à troisième ligne Reece Hewat pour le choc de clôture de la 18e journée de Top 14 contre l'UBB.

Read Now


Regardez gratuitement tous les matchs du SVNS de Dubaï ce week-end sur RPTV !
*Disponible en live dans certaines régions.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

La France « conquise, émasculée et humiliée », selon la presse britannique

2

Battu et chambré par l'Écosse : la mauvaise soirée d'Antoine Dupont

3

DIRECT - Résultats et stats du match Écosse - France du 7 mars 2026

4

La France peut-elle remporter le Tournoi dès ce week-end ? C'est moins sûr

5

VIDEO - Un pilier aux cannes de feu : le Gallois Rhys Carre se paye la défense irlandaise

6

DIRECT - Résultat et stats d'Irlande - pays de Galles

7

Charles III a rayé Stuart Hogg de l’Ordre de l’Empire britannique

8

L'Écosse sans van der Merwe mais avec Kinghorn pour recevoir le XV de France

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

The challenge that awaits new All Blacks coach Dave Rennie

The surroundings that await the new All Blacks coach is very different to the one Scott Robertson inherited two years ago

19
LONG READ

'I'm not afraid to be different' - Monty Ioane's journey from child model to Italy superstar

Heavily tattooed and a fashionista, Italy's flying winger has a menagerie of interests and opinions as he targets a first win over England.

1
LONG READ

Brendan Fanning: 'On the last day of this Championship Ireland may have another Triple Crown, presented by Scotland.'

Ireland started the Six Nations looking lost and bewildered but win against Wales and a Triple Crown could be on the cards

1

Comments on RugbyPass

H
Hammer Head 1 minute ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Italy are a team that will beat you at the rucks, beat you with their defence, beat you in the air, beat you with their counter attack.

They have a sharp shooter kicker and their set pieces are solid.



...

43 Go to comments
E
Eric Elwood 5 minutes ago
France player ratings vs Scotland | 2026 Guinness Six Nations

Dupont started and finished that try. He also noticed that there was space on the Scottish edges and France managed to stretch Scotland then and get around the edge or through the centre. The big lesson was that the same game plan cannot beat every nation in the modern game (2026 version).

Scotland had worked out France far better than the other way around. That match is played next week and every week after, France win IMO. They shouldn’t be forced to learn such huge lessons in the match. It should be addressed earlier.



...

14 Go to comments
B
Blackmania 5 minutes ago
Dave Rennie's simple outlook on where the All Blacks can improve

Look, let’s stop fighting over this, it’s exhausting… I don’t share anything of what you write, and I mean nothing…

To me Robertson was a disaster… to you he wasn’t, he was on the right track. Starting from that assumption, we will never be able to agree.



...

33 Go to comments
H
Hammer Head 7 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Those three tests against the world champions certainly didn’t go to waste for the Italians development as a team.

At the time of the second test in SA I said that the Italians had exposed serious weaknesses around the breakdowns of the boks.



...

43 Go to comments
H
Hammer Head 9 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Quesada is a great coach!

43 Go to comments
H
Hammer Head 10 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

When he took over for the 2019 WC - he went with the conservative and basics (winning ugly as everyone called it) to effectively get to the SF.

When he persisted with it into 2024, and then lost Felix midway into emulating the Bok rush defence - I thought he was toast.



...

43 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
'It’s obviously well-documented': Ronan Kelleher on what Ireland expect from Scots

Ireland will try to strangle Scotland. Ireland have shown vulnerabilities out wide which Scotland will exploit unless dealt with. Scotland also attacked through the centre, as Ireland did versus England. Townsend says Scotland just played naturally by getting the ball into space and away from the contact. They also had a magnificent contestable kick strategy.

A danger for Scotland is that they were clearly physically and emotionally down a level from the English match to the Wales match. Ireland rotated somewhat against Wales and rose higher from the Italy match to the England match. Ireland have an extra days recovery also.



...

1 Go to comments
H
Hammer Head 15 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

He looks burnt out.

83 Go to comments
H
Hammer Head 15 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

I see it a bit differently Tom. Missed tackles in particular - over the last 3 tests - very concerning.

But yes there were a few players that put it all out there.



...

83 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

He shouldn't have. His decision making has been awful all along and he's continued relentlessly to get England to play a brand of rugby no other team is pursuing without any precedent for success at international level.

43 Go to comments
P
PMcD 15 minutes ago
England suffer brutal Tom Curry injury in warm-up before Italy

Crikey - Sale will struggle losing both Curry’s and from Borthwick’s reaction, the Tom Curry injury doesn’t look like an easy one to get over.

8 Go to comments
H
Hammer Head 17 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

Is it still innovative if you keep doing the same thing long enough for other teams to figure it out?

83 Go to comments
T
Tom 17 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

I'm pretty sure he's said before or at least heavily implied he wants nothing to do with it. The RFU should certainly try but I'm very confident they wouldn't get him. I'm not sure he feels that patriotic about English rugby union, I don't think he really identifies with the rich boys of the RFU. He never even played rugby union as far as I remember.

59 Go to comments
B
Blackmania 18 minutes ago
Dave Rennie's simple outlook on where the All Blacks can improve

I think we’re not understanding each other…

It’s somewhat normal since we don’t share the same starting point at all. You believe, in my opinion wrongly, that the problem came from the assistants and not from Razor himself.



...

33 Go to comments
J
JoBe 18 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

I understand your logic but, IMHO, the RFU are backs to the wall and as it stands I believe they will be happy if England can get out of the group stage next year (not something that can be taken for granted currently). Whoever they appoint needs to be given a long term aim, win the WC in 2031.

59 Go to comments
H
Hammer Head 18 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

That debacle is what had me convinced SB wouldn’t last beyond 2024.

43 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

I just don’t see where he will get one unless he is injured.

83 Go to comments
H
Hammer Head 19 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

Well they had the next best thing to Nienaber in Felix. Perhaps if they had been able to retain him…

59 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

There were some poor performances and some individual moments of stupidity etc but it's the systemic issues which concerned me more than individual players actions.

83 Go to comments
E
Ed the Duck 19 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

Nb said it was innovation and taking England to new levels…

83 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT