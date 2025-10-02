Choc au sommet inattendu, Grenoble sous tension : programme et enjeux de la 6e journée de Pro D2

La 6e journée de Pro D2 offre un choc au sommet Colomiers – Agen sur lequel on n’aurait pas forcément misé avant la reprise. L’USC avait déjà surpris son monde la saison dernière en terminant la saison régulière à la troisième place du classement, et les Hauts-Garonnais semblent repartis sur les bases d’une nouvelle année pleine avec quatre victoires lors des cinq premières rencontres.

Un gros test les attend toutefois vendredi (19h30) avec la venue d’Agen, deuxième avec le même nombre de points (18), qui revit sous les ordres de Mauricio Reggiardo, revenu sur le banc cet été pour redresser une équipe 14e la saison passée.

La situation est bien moins idyllique à Grenoble, où la semaine a été agitée par la mise à pied de l’entraîneur des trois-quarts Nicolas Nadau pour des propos véhéments tenus à l’encontre d’un membre du staff médical lors de la précédente journée. Par solidarité avec le technicien au club depuis 2021, les joueurs ont menacé de faire grève et ont reçu le soutien de Provale, le syndicat des joueurs, dans une lettre ouverte publiée mardi.

De quoi perturber la préparation de la réception de Provence Rugby (9e, 12 pts) pour un FCG sixième (14 pts) et battu à Brive lors de la dernière journée (24-21).

Vannes en embuscade à Dax

Vannes, troisième à une longueur du duo de tête, tentera jeudi (21h00) de profiter de la confrontation entre leaders, sur la pelouse de la lanterne rouge dacquoise.

Brive, quatrième, voudra enchaîner face à Oyonnax pour un deuxième match consécutif à domicile alors que Biarritz (14e, 7 pts) a l’occasion de s’éloigner de la zone rouge contre Aurillac.

Le surprenant promu Carcassonne (12e, 9 pts) fait le court déplacement chez des Biterrois irréguliers, tandis que Nevers (5e, 15 pts) peut continuer à occuper le haut du tableau en cas de victoire face à une formation décevante de Soyaux-Angoulême.

Le programme complet

Jeudi

(21h00) Dax – Vannes

Vendredi

(19h00) Brive – Oyonnax

(19h30) Béziers – Carcassonne

Biarritz – Aurillac

Colomiers – Agen

Nevers – Soyaux-Angoulême

Valence-Romans – Mont-de-Marsan

(21h00) Grenoble – Provence Rugby

