Moefana, un retour attendu et un « apport de poids » pour lancer la saison européenne du champion

La « Patrouille de France » est de nouveau au complet. Sur les sept internationaux des lignes arrière de l’Union Bordeaux-Bègles, seul Yoram Moefana n’avait pas encore joué cette saison en raison d’une luxation à une épaule. Il fera son grand retour samedi pour la reprise de la Champions Cup contre les Blue Bulls (16h15), et sera associé à Nicolas Depoortère pour former la paire de centres girondine.

À la veille de cette rencontre à Pretoria, le manager de l’UBB Yannick Bru a mis des mots forts sur le poids de l’absence de son joueur ces dernières semaines. « C’est le 12 de l’équipe de France. Quand ton meilleur centre français est absent depuis quatre mois, je vous laisse imaginer en quoi ça nous a pénalisé, sans manquer de respect aux autres. »

« Sa présence est importante pour nous »

Durement touché lors d’un match de préparation cet été contre Montauban, Yoram Moefana ciblait il y a encore huit jours plutôt la deuxième journée de la phase de poules de Champions Cup et la réception de Cardiff pour effectuer son retour. Il aura finalement gagné une semaine sur son programme.

« Cela fait trois semaines qu’il se prépare dans l’ombre, qu’il fait toutes les séances collectives quasiment depuis trois semaines et depuis deux semaines en contact réel, a rappelé Bru. Ludovic Loustau, en charge de sa préparation énergétique, l’a poussé au maximum et on pense qu’il est prêt à livrer une performance de haut niveau. Ce sera un apport de poids pour nous. Il y aura du déchet, forcément, dans le rugby, ce ne sera peut-être pas le meilleur Yoram Moefana, mais sa présence est importante pour nous. »

Au centre, le joueur originaire de Futuna sera associé à Nicolas Depoortere, principale satisfaction tricolore du mois de novembre avec ses deux doublés face aux Fidji et l’Australie.