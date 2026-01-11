Édition du Nord
Investec Champions Cup

Champions Cup : Leinster crucifie La Rochelle, Pau s’accroche à l’espoir

L’arrière français de Pau Théo Attissogbe file inscrire un essai lors du match de poule 4 de la Champions Cup entre les Scarlets et la Section Paloise au Parc y Scarlets, à Llanelli, dans le sud-ouest du Pays de Galles, le 10 janvier 2026. (Photo Adrian Dennis / AFP via Getty Images)

Défaits à la dernière seconde au Leinster (25-24), les joueurs de La Rochelle ont été héroïques samedi 10 janvier, lors de la troisième journée de la Champions Cup, alors que Pau a signé sa première victoire, chez les Scarlets (47-38), Clermont et Bayonne restant scotchés à zéro point.

Défaite héroïque de La Rochelle

Comme Castres, battu vendredi sur sa pelouse par les champions d’Angleterre de Bath (20-43), Clermont, Bayonne et la Rochelle ont cédé samedi. Mais les Maritimes ont failli signer un exploit retentissant en Irlande en cédant sur le fil 25-24 face au Leinster, sur une pénalité de Byrne.

Rencontre
Investec Champions Cup
Leinster
25 - 24
Temps complet
Stade Rochelais
Toutes les stats et les données

Les joueurs de Ronan O’Gara pourront longtemps regretter ces deux erreurs de débutant dans les deux dernières minutes, après avoir repris la tête avec le second essai d’Ihaia West (77e) : un en-avant puis un contest illicite offrant une pénaltouche aux joueurs de la province de Dublin, puis un plaquage illégal au-delà de la 80e minute.

Avec deux défaites pour une seule victoire, les doubles champions d’Europe rochelais (2022 et 2023), à chaque fois contre ces mêmes joueurs du Leinster, devront s’imposer contre les Harlequins de Londres dans une semaine dans la poule 3 pour assurer leur qualification en huitièmes de finale.

Clermont pratiquement éliminé

Si les sextuples champions d’Europe toulousains, défaits lors de la deuxième journée par les Warriors de Glasgow (28-21), après avoir mené 21-0, comptaient sur les Auvergnats pour compenser leur revers dans la poule 1, avant leur déplacement dimanche à Londres chez les Saracens (18h30), ils ont rapidement dû déchanter.

VIDEO
Rencontre
Investec Champions Cup
Clermont
21 - 33
Temps complet
Glasgow
Toutes les stats et les données

Premier essai dès la 10e minute, bonus offensif en poche à la 35e : les Ecossais n’ont jamais vraiment tremblé sur la pelouse de Michelin, s’imposant 33-21 bonus offensif en prime, avec notamment deux essais de Kyle Steyn, l’ailier international du XV du chardon.

Battus pour la troisième fois d’affilée et toujours lanterne rouge, sans aucun point au compteur, les Jaunards sont pratiquement éliminés. Même la cinquième place de la poule, qui reverserait l’ASM en huitièmes de finale de la Challenge Cup, semble désormais inatteignable.

Rencontre
Investec Champions Cup
Saracens
20 - 14
Temps complet
Toulouse
Toutes les stats et les données

Sauf énorme surprise, les Toulousains (6 points), qui accueilleront les Sharks de Sale dans une semaine, ne joueront donc que pour la deuxième place, pour espérer recevoir en huitièmes de finale, derrière des Warriors (15 pts) confortables leaders.

Enfin une première victoire pour Pau

Après deux défaites, la Section paloise a enfin décroché sa première victoire samedi soir, sur la pelouse des Scarlets de Llanelli, sept essais à cinq (47-38).

Rencontre
Investec Champions Cup
Scarlets
38 - 47
Temps complet
Pau
Toutes les stats et les données

Forts de 16 points d’avance à la 36e minute (26-10), les Béarnais ont ensuite subi un gros trou d’air, avec quatre essais encaissés en 13 minutes. Et il leur a fallu attendre la 65e minute pour reprendre l’avantage, via leur arrière Théo Attissogbe, avant de se détacher définitivement.

Dans cette poule 4, les Palois tenteront de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale en accueillant dans une semaine les Sud-Africains des Bulls de Pretoria, lanterne rouge.

Rencontre
Investec Champions Cup
Leicester
57 - 14
Temps complet
Bayonne
Toutes les stats et les données

Dans la poule 3, les Bayonnais ont vécu une soirée beaucoup plus difficile, avec une correction 57-14 chez les Anglais de Leicester, une troisième défaite d’affilée et toujours zéro point au classement. Soit une élimination presque assurée.

Le programme de dimanche

Principaux favoris parmi les huit clubs français qualifiés en Champions Cup cette année, Toulouse, Toulon et les champions d’Europe en titre de l’UBB joueront dimanche.

Rencontre
Investec Champions Cup
Toulon
27 - 25
Temps complet
Munster
Toutes les stats et les données

Les joueurs de la rade (5e, 5 pts) ouvriront le bal à 14h00 sur leur pelouse de Mayol, contre les Irlandais du Munster, dans la poule 1, avec toujours la première place en ligne de mire. Puis Bordeaux-Bègles accueillera les Anglais de Northampton, sur sa pelouse de Chaban-Delmas (16h15), dans un remake de leur finale 2025 victorieuse à Cardiff, avant que les Toulousains concluent donc cette journée chez les “Sarries” (18h30).

Rencontre
Investec Champions Cup
Bordeaux
50 - 28
Temps complet
Northampton
Toutes les stats et les données

La victoire sera indispensable pour Matthieu Jalibert et ses partenaires girondins (10 pts) contre les Saints, s’ils veulent toujours espérer finir à la première place de la poule 4, avant leur déplacement lors de la dernière journée sur le terrain des Anglais de Bristol (14 pts), revenus avec un succès éclatant samedi d’Afrique du Sud contre les Bulls (61-49).

