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Ireland

La seconde chance de Sam Prendergast avec l'Irlande : « Il a vraiment gagné sa place »

L'ouvreur du Leinster Sam Prendergast lors d'un camp d'entraînement avec l'Irlande. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images).
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Comme le XV de France avec Damian Penaud, l’Irlande a aussi son revenant pour démarrer le Championnat des Nations. Le sélectionneur du XV du Trèfle Andy Farrell a en effet titularisé l’ouvreur Sam Prendergast, écarté pendant le Tournoi des Six Nations en raison de ses mauvaises performances à répétition, pour le premier match de son équipe samedi contre l’Australie.

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Le père d’Owen a choisi de s’appuyer sur l’ossature du Leinster, vice-champion d’Europe et vainqueur du championnat domestique, l’URC, avec onze titulaires et trois remplaçants.

Parmi eux, Sam Prendergast, préféré au coup d’envoi à son coéquipier à Dublin Harry Byrne pour former la charnière avec l’habituel Jamison Gibson-Park.

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« La façon dont il a géré le dernier mois avec le Leinster lui fait honneur, avec notamment une grande performance en finale où il a vraiment gagné sa place » pour ce premier match de l’été 2026, à précisé Farrell.

Une véritable seconde chance pour celui qui n’a jusqu’à présent pas réussi à prendre la suite de l’icône Jonathan Sexton après la Coupe du monde 2023. Talon d’Achille défensif avec un taux de réussite au plaquage très en-dessous des standards internationaux, Prendergast a notamment sombré lors du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations 2026 contre la France.

Gordon à l’ouverture côté australien

Les Irlandais, favoris face aux Wallabies samedi, doivent par ailleurs composer sans leur capitaine Doris, les piliers Porter, McCarthy et Boyle ou encore l’ouvreur Crowley, titulaire à la fin du dernier Tournoi des Six nations.

Côté australien, adversaire des Bleus dans une semaine, l’arrière Jock Campbell a été titularisé quatre ans après sa dernière sélection.

Le centre Joseph-Aukuso Suaalii est présent, associé avec le joueur d’Exeter Len Ikitau, alors que Carter Gordon sera le troisième ouvreur titulaire sur les trois derniers matchs de l’équipe de Joe Schmidt.

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Le pilier droit du Racing 92 Taniela Tupou commencera sur le banc.

Les compositions d’Australie – Irlande

Le XV de départ de l’Australie : Campbell – Jorgensen, Suaalii, Ikitau, Pietsch – (o) Gordon, (m) Lonergan – McReight, Wilson, Valetini – Canham, Williams; Alaalatoa, Nasser, Bell

Les remplaçants : Paenga-Amosa, Slipper, Tupou, Shaw, Hooper, McDermott, Donaldson, Wright

Le XV de départ de l’Irlande : Keenan – Baloucoune, Ringrose, McCloskey, Osborne – (o) S. Prendergast, (m) Gibson-Park – van der Flier, Conan, C. Prendergast – Ryan, McCarthy – Furlong, Sheehan, O’Toole.

Les remplaçants : Kelleher, Loughman, Clarkson, Beirne, Timoney, Casey, Frawley, Aki

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Commentaires

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As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

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Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 22 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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