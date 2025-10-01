Champion du monde avec France 7, Thibaud Mazzoleni dit stop à 28 ans

Thibaud Mazzoleni tire un trait sur sa carrière de rugbyman professionnel. Le Lot-et-Garonnais a choisi le réseau social professionnel LinkedIN pour annoncer, à 28 ans, son souhait d’en terminer avec ce chapitre de sa vie.

ADVERTISEMENT

« J’ai mis du temps à écrire ce message, peut-on lire en préambule de son post. Peut-être par manque de courage, peut-être parce qu’il fallait aussi accepter la réalité : ma carrière de rugbyman professionnel s’arrête. Ce fut une décision guidée par différentes choses : un peu de moi, un manque certain de temps de jeu, un peu forcée par ma précédente saison… »

Ancien joueur important de France 7, Mazzoleni avait notamment participé à l’étape finale de Madrid l’an dernier, où les Bleus avaient conquis le titre de champions du monde en battant l’Argentine en finale. Un bonheur suivi d’une déception : celle de ne pas être retenu pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Un retour à XV raté avec Agen

Il était ensuite revenu au jeu à XV, signant pour le SU Agen, son club formateur. Malheureusement pour lui, le demi d’ouverture n’a pas su s’imposer, lui qui n’a joué que 5 rencontres de Pro D2 dont 3 en tant que titulaire. Las, on l’avait vu cet été au Supersevens avec Monaco et il devait porter cette saison les couleurs de Layrac, en Fédérale 1.

Notre ancien Agenais Thibaud Mazzoleni va participer au super Seven’s avec Monaco Rugby sevens pic.twitter.com/66e7kUGGNL — SUA Actu (@amoureuxdusua) August 12, 2025

Il va désormais se tourner vers le monde de l’entreprise, assurant avoir signé son « premier CDI ». «Le rugby restera une part de moi, avec ses valeurs de courage, de solidarité et d’exigence. Des valeurs que j’ai hâte de porter dans cette nouvelle aventure professionnelle. » conclut celui qui a vécu de l’intérieur la montée en puissance de l’équipe de France de rugby à 7 ces dernières années.