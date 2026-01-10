Challenge Cup : un pilier gallois se la joue comme Thomas Ramos et trouve un superbe 50-22

Parfois décriée, la Challenge Cup nous a offert samedi un moment à la fois beau et insolite lors du match entre Cardiff et le Racing 92. Au coeur d’une première période très disputée, un événement plutôt rare a eu lieu.

Alors que le combat faisait rage au cours d’une longue séquence énergivore, les Racingmen négocient un ballon d’attaque avec une cellule à trois avants mais perdent la maitrise de la gonfle. Et voilà que cette dernière atterrit dans les bras du pilier Rhys Barratt. En pareille situation, l’instinct naturel d’un première ligne lui commande d’user de son gabarit pour attaquer la ligne d’avantage et si possible rester debout assez longtemps pour permettre au soutien d’arriver.

Lui a pensé différemment et bien lui en a pris. Voyant un trou en face de lui, le Gallois a pris son courage à deux mains et fait ce qu’un pilier ne fait normalement jamais : taper dans le ballon au pied. Un tir qui n’est certes pas monté très haut mais qui, loin d’être un banana kick, a atteint une zone recherchée par tous les ouvreurs qui tapent depuis leur camp, à savoir les 22 mètres adverses. Le résultat est limpide avec un beau 50-22.

De quoi faire se lever les spectateurs de l’Arms Park, qui ont apprécié à sa juste valeur cette initiative peu commune pour un pilier mais couronnée de succès au final. Mieux, ces derniers ont scandé son nom et son ouvreur Callum Sheedy, qui aurait certainement aimé réussir le même geste, est venu lui donner une petite tape derrière la tête pour le féliciter.

Cardiff ne profita pas de cette situation favorable pour scorer de quelque manière que ce soit. À défaut, Rhys Barratt aura vécu un moment singulier qu’il n’oubliera pas.