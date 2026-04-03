Challenge Cup

Challenge Cup : Montpellier déjà en route pour Bilbao ?

Challenge Cup 2026 Round of 16

Déjà titré deux fois en Challenge Cup (2016 et 2021) et assuré de recevoir jusqu’en demies, Montpellier est bien placé pour viser une nouvelle finale avec un rendez-vous contre Perpignan en huitièmes samedi 4 avril, puis un autre duel 100% Top 14 en vue en demies contre le Stade français.

Perpignan tourné vers le maintien plus que vers l’Europe

Avant ce choc possible face aux Soldats roses parisiens, vainqueurs eux de la Challenge Cup 2017, les Montpelliérains, cinquièmes du Top 14, devront d’abord faire le travail contre l’Usap. Des Perpignanais, 13es en championnat, qui risquent d’avoir surtout à l’esprit le match de barrage pour le maintien qui se profile pour eux mi-juin.

En cas de qualification, le MHR retrouverait en quarts les Irlandais du Connacht ou les Sud-Africains des Sharks de Durban.

Rencontre
Challenge Cup
Montpellier
53 - 13
Temps complet
Perpignan
A domicile également, dimanche (13h30), contre les Dragons gallois de Newport, le Stade français, 3e en Top 14, sera également favori, avant un quart de finale possible, encore à Jean-Bouin, contre la Section paloise, 2e du Top 14. A condition que les Béarnais s’imposent chez les Zèbres de Parme (Italie), dimanche également (18h30).

VIDEO
Rencontre
Challenge Cup
Stade Francais
31 - 36
Temps complet
Dragons RFC
« Avec toute l’équipe, on s’est fixé des objectifs en début de saison. La Challenge Cup en fait partie et, sincèrement, on va la jouer à fond », avertissait dimanche l’arrière parisien Léo Barré après le festival contre Clermont (64-20).

La Rochelle décimée mais toujours dangereuse à l’extérieur

Reversés de Champions Cup, après trois défaites et une seule victoire, les Palois semblent favoris contre Parme, avec pourquoi pas pour eux aussi l’envie de disputer une nouvelle finale de cette petite Coupe d’Europe, 26 ans après leur titre en 2000.

Rencontre
Challenge Cup
Zebre
31 - 15
Temps complet
Pau
Le rendez-vous devrait être plus difficile pour des Rochelais décimés par les blessures (Skelton, Boudehent, Bourgarit, Niniashvili, Botia) samedi sur le terrain des Falcons de Newcastle, même si ceux-ci sont 10es et derniers du championnat d’Angleterre. Les Maritimes ont aussi été reversés de Champions Cup, après leur élimination à la dernière seconde à Deflandre face aux Harlequins lors de la 4e journée.

Rencontre
Challenge Cup
Newcastle
18 - 26
Temps complet
Stade Rochelais
En cas de victoire, les Rochelais se déplaceraient sans doute chez les Irlandais de l’Ulster en quarts.

