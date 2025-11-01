C'est officiel : Antoine Dupont prolonge avec Toulouse jusqu'en 2031

C’est fait : Antoine Dupont sera Toulousain jusqu’en 2031. Sa prolongation de contrat était dans l’air depuis plusieurs. Elle est désormais une réalité. Le meilleur demi de mêlée de la planète est venu sur la pelouse d’Ernest-Wallon à la mi-temps du Classique face au Stade français pour parapher son nouveau bail.

ADVERTISEMENT

Polo du Stade toulousain sur le dos, il a adressé quelques mots aux supporters, qui l’ont acclamé malgré le score en la défaveur des champions de France (3-10). Une annonce très originale mais à la mesure de la notoriété du joueur, qui dépasse le cadre du rugby. Antoine Dupont aura ainsi 34 ans à la fin de son nouveau contrat.