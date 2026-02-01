Ce qui frustre le plus Karim Ghezal après la victoire du LOU à La Rochelle

Cette victoire face au Stade Rochelais à Marcel-Deflandre (24-44) samedi 31 janvier aurait pu être une vraie explosion de joie pour le LOU. Déjà parce que ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire du Top 14 que les Lyonnais s’imposent en Charente. Ensuite parce que la série noire du LOU à l’extérieur (sept défaites en huit déplacements) est enfin terminée.

Là, tout a fonctionné pour les hommes de Karim Ghezal qui menaient même 31-0 à la 36e minute avec un premier essai dès la 3e minute. Mais très vite les Rochelais sont revenus pour s’approcher à 24-31 à l’heure de jeu. Le LOU n’a pas paniqué, a remis la main sur le ballon, a continué à construire, et est reparti au combat avec deux pénalités réussies (un 100% au pied de Martin Meliande) et un essai pour finir avec dix points d’avance.

Mais voilà. Ce qui frustre Karim Ghezal, c’est de rester bloquer à la 12e place du classement provisoire au bout de la 16e journée. Un sur-place pesant et inquiétant pour la suite, même si le club a réussi à réduire à trois points (32) l’écart qui le sépare de Bayonne, collé lui aussi à la 11e place (35 points). Lyon s’éloigne par la même occasion un peu plus de Perpignan (13e) avec qui il n’était séparé que de 14 points lors de la journée précédente (18 maintenant).

« Nous, tout ce qu’on veut, c’est de quitter cette douzième place », a-t-il martelé en conférence de presse d’après-match. « Je n’en peux plus d’être collé à la douzième place depuis le début, et à nous de chasser au-dessus. Aujourd’hui, c’était important aussi par rapport à Perpignan, je voyais que les gens disaient qu’ils pouvaient nous rattraper. »

« À nous d’aller chercher autre chose, et surtout de sortir cette douzième place, de la laisser à quelqu’un d’autre… »

Si le LOU a pris quatre points au classement, l’Usap est reparti bredouille de son déplacement sur les terres du Racing 92 (37-31). « À nous d’aller chercher autre chose, et surtout de sortir cette douzième place, de la laisser à quelqu’un d’autre et de remonter au classement avec les six réceptions qu’on aura sur les dix prochains matchs », insiste Ghezal.

Le programme pourrait être favorable après la pause avec une première visite de Montauban (14e) et une deuxième de Toulon (6e) avant de recevoir Perpignan (13e) et Bordeaux (3e). « J’ai donné à mes joueurs quelques jours de repos bien mérités. Ils vont passer du temps ensemble. On a changé beaucoup de choses sur l’entraînement, sur le fait de passer du temps ensemble sur les journées. Et là, ils vont passer deux ou trois jours de cohésion entre eux. Moi, je vois que ça fait la différence », assure le coach qui part en vacances un peu plus détendu et le sourire aux lèvres.