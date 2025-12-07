« Ça fait du bien au moral » : après 11 défaites d'affilée, Perpignan retrouve la saveur d'une victoire

Une petite lumière au bout d’un interminable tunnel. Dimanche, Perpignan a connu un sentiment qu’il n’avait plus expérimenté depuis la saison dernière : gagner un match de rugby. Opposée à des Dragons de Newport – qui n’affichaient également aucun succès dans leur championnat domestique – pour le compte de la première journée de la phase de poules de Challenge Cup, l’USAP a pu se libérer de ce poids qui l’écrasait depuis trois mois (41-17).

Capables de maîtriser cette formation galloise, les Catalans, drapés d’un maillot arlequin magnifique, ont basculé à la pause avec un score déjà important en leur faveur (17-0) malgré un carton rouge de vingt minutes adressé au centre Duncan Paia aua (15e) pour une charge à l’épaule dans la tête du talonneur adverse Sam Scarfe. Ils ont lâché les chevaux en seconde période pour aller décrocher la cerise sur le gâteau, à savoir le bonus offensif.

« Ça fait du bien au moral, on l’attendait. On voulait jouer avec un maximum d’enthousiasme et de plaisir et ça a fait mouche » s’est réjoui l’ailier perpignanais Jefferson Lee-Joseph à chaud après la rencontre au micro de France 3.

⏹️ ??? ?? ????? 💥 Première victoire, et qu’est-ce que ça fait du bien !

On lance enfin notre saison 🔥 VIDEO USAP 41 – 17 DRAGONS RFC#le5eelement pic.twitter.com/evnk3oNVrW — USAP (@usap_officiel) December 7, 2025

Cinq points, de quoi démarrer cette compétition de la meilleure des manières et impulser une dynamique que tout le peuple catalan appelle de ses vœux. L’USAP se rendra à Trévise le week-end prochain avec, peut-être, l’idée de surfer sur cette ivresse retrouvée.