Billetterie prise d'assaut : le RC Vannes victime de son succès

Même relégué en Pro D2, le RC Vannes attire toujours autant les foules. Dernier épisode en date : les 12 000 billets grand public (au prix de 10 €, 15 €, 20 € et 25 €) pour le match choc de préparation face au Stade Toulousain (triple champion de France en titre) se sont écoulés vendredi 8 août en moins de deux heures. Du quasi jamais vu pour le club breton dont la renommée avait explosé dans toute l’Ovalie la saison passée en Top 14.

La rencontre ayant lieu le jeudi 21 août, à 19 h au stade du Roudourou à Guingamp (Côtes-d’Armor), la billetterie avait ouvert deux semaines avant. D’une capacité de près de 17 000 places, le stade de foot de Guingamp va accueillir du rugby pour la première fois de son histoire. C’est quand même plus que les 11 000 places du Stade de la Rabine, mais pas encore suffisant pour accueillir tout le monde.

Par conséquent, avec 5 000 personnes en file d’attente avant l’ouverture officielle du site à 16h30 et des temps de chargement importants, la billetterie a été victime de son succès, provoquant à la fois la frustration chez ceux qui n’ont pas eu de chance et le soulagement chez ceux qui en ont eu.

🎟️ Billetterie ouverte ! Le Rugby Club Vannes affronte Toulouse le 21 août à 19h au Stade de Roudourou 🔥 Réserve ta place dès maintenant sur la billetterie en ligne !#FiertéBretonne pic.twitter.com/WNyyHEBYqf — Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) August 8, 2025

« A quand un vrai stade de rugby en Bretagne au moins 40 000 places », s’enflamme un internaute sur la page Facebook du club. « Paiement validé puis message d’erreur deux fois sans avoir les places donc j’espère que les paiements ne vont pas être prélevés quand même… Au bout du troisième essai on a eu des places… Du coup places moins bien que celles choisies au départ mais bon on a réussi c’est déjà ça… Une belle galère en tout cas… Dur dur d’être supporter », regrette un autre.

« Sur la page depuis 14h30, la page se met à 16h45 au moment de valider le panier , message d’erreur pour au final me remettre sur la liste d’attente, 18h20 je resort enfin de la liste d’attente, pour qu’au final ce soit complet », râle une supportrice.

« Réussi à avoir des places mais en mauvaise visibilité mais pas grave !! Trop content pour aller supporter notre équipe », se réjouit un supporter. « Pour nous ça a planté après le paiement, retentative, replantage.. et au final 30 min plus tard 4 billets validés malgré les messages d’erreur sur le site du rcv (mes nerfs ont été mis à rude épreuve). Ca fera deux heureux dans notre entourage et ravie d’avoir enfin pu en avoir pour nous! Aller le RCV! », stresse un autre.

Au bout de 1h29, un internaute avait réussi à obtenir ses places. Un autre en avait raflé 30 d’un coup, la limite autorisée, quand d’autres avaient réservé pour la famille.

« On saura la semaine prochaine s’il reste quelques places à proposer mais c’est clair que la rencontre devrait se jouer à guichets fermés. Pour un match amical de présaison, c’est extraordinaire », a déclaré un porte-parole du club à Ouest France.