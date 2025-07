Australie : Will Skelton incertain face aux Lions

Si la nouvelle venait à se confirmer, ce serait un coup dur pour les Wallabies avant d’entamer leur tournée d’hiver (on est dans l’hémisphère Sud) contre les Fidji et les Lions Britanniques & Irlandais. D’après le média The Roar, le troisième-ligne Rob Valetini et le deuxième-ligne Will Skelton (33 ans) souffriraient d’une blessure au mollet ; une blessure récurrente pour le cadre du Stade Rochelais.

La première alerte remonte à l’hiver 2022 et avait terni sa fin de saison. Un an et demi plus tard, une deuxième blessure l’avait empêché de disputer les derniers matchs de l’Australie lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023 face aux Fidji, au Pays de Galles et au Portugal. Et cette saison, le géant australien n’a pas non plus été épargné avec une blessure à la cheville qui l’a éloigné pendant deux mois.

Désormais, Skelton, unique joueur sélectionné évoluant à l’étranger, serait très incertain pour le premier test de l’Australie de l’année, ce dimanche 6 juillet à Newcastle contre ces mêmes Fidjiens. La participation de Valetini et Skelton au match d’ouverture face aux Lions, prévu le 19 juillet à Brisbane, est également compromise.

Arrivé en Australie dès la fin de saison avec La Rochelle, Will Skelton confiait à la presse tout le plaisir qu’il avait à revenir et l’honneur qui lui était fait de pouvoir jouer face aux Lions. « Ce serait vraiment le sommet, au même titre qu’une Coupe du monde ou qu’une Bledisloe », disait-il. « La tournée des Lions, ça revient tous les douze ans, c’est quelque chose de très spécial. Beaucoup de joueurs vont vouloir se montrer, tenter leur chance pour être dans ces matchs-là. C’est clairement une occasion que tout le monde veut vivre, et ce serait vraiment énorme d’en faire partie. »

S’il pourrait manquer le premier test contre les Lions, deux autres sont prévus : le 26 juillet à Melbourne et le 2 août à Sydney, là où il avait joué la première fois contre eux en 2013. Il avait alors 21 ans et évoluait sous les couleurs des Waratahs.

« Je crois que j’avais joué un ou deux matchs à l’époque, pas plus. Donc oui, j’étais tout nouveau », se souvient-il. J’ai justement revu le match l’autre jour. C’était vraiment brut… À l’époque, je ne réalisais pas du tout l’ampleur de la tournée comme je peux le faire maintenant, avec l’expérience. Aujourd’hui, je vois à quel point c’est un événement énorme pour le rugby, et surtout pour le rugby australien. »

« L’autre jour, quand j’ai revu ce match-là, je me suis dit : “Ah ouais… j’ai pas mal marché dans cette partie”. J’étais pas vraiment bon, j’avais pas eu beaucoup de ballons. C’était probablement mon troisième match pro, je crois. Je voulais revoir l’ambiance, voir comment j’étais en tant que joueur à l’époque, ce qui a changé depuis, comment j’ai progressé… Et puis, avec la tournée des Lions qui arrive, c’était aussi une manière de me replonger dans ce que ça représente.

« Les Lions, c’est une équipe à part. C’est un énorme événement pour le rugby australien. J’étais excité à l’idée de revoir ce que c’était à l’époque. Et ouais, c’était un moment fou. Comme je disais, j’ai pas mal de souvenirs de mes matchs, mais de temps en temps, j’aime bien revoir les anciens. Pour des moments marrants, ou un détail en mêlée que j’avais oublié. C’est plus de la nostalgie, en fait. »

Ce match face aux Fidji est considéré comme une répétition générale avant la série contre les Lions – d’autant plus que des points de classement sont en jeu pour le tirage au sort de la Coupe du monde en fin d’année.