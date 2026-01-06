Après Killian Geraci, Bayonne continue de se renforcer en deuxième ligne en recrutant Brian Alainu'uese

L’Aviron bayonnais reste attractif sur le marché des mutations malgré les dissonances entrevues ces dernières semaines entre la direction et le sportif. Mardi, le club basque a annoncé la venue prochaine du deuxième ligne international samoan de Toulon Brian Alainu’uese (9 sélections) évoluera à Bayonne lors des deux prochaines saisons, a annoncé mardi le club basque, neuvième du Top 14.

La fin d’un long cycle pour le massif joueur qui a débuté sa carrière professionnelle en Nouvelle-Zélande, lui qui avait débarqué sur la Rade en 2018 en provenance de Glasgow. Avec le RCT, il a disputé à date 149 matchs de Top 14 et remporté la Challenge Cup en 2023. Incontournable de l’effectif de Pierre Mignoni, Alainu’uese a participé cette saison aux 14 journées de Top 14 dont 6 en tant que titulaire et a également démarré les deux matchs de Champions Cup.

C’est le deuxième renfort au poste de deuxième ligne annoncé par l’Aviron en quelques jours après la signature du Lyonnais Killian Geraci, également pour deux ans.

