Antoine Dupont et Ma'a Nonu actionnaires du même club de MLR aux USA

La Major League Rugby, le championnat domestique de rugby à XV des Etats-Unis, a officialisé une fusion de taille : le San Diego Legion et le Rugby Football Club Los Angeles ne feront plus qu’un à partir de 2026. La nouvelle équipe portera le nom de California Legion.

ADVERTISEMENT

À la mi-mars, le trois-quarts centre néo-zélandais de Toulon Ma’a Nonu était devenu officiellement co-propriétaire du San Diego Legion où il a évolué comme joueur. Et quelques mois plus tard, le 16 mai, c’était au tour d’Antoine Dupont d’investir dans la Major League Rugby, en entrant au capital du Rugby Football Club Los Angeles (RFCLA).

Ainsi, avec la fusion des deux clubs, les deux joueurs se retrouvent par conséquent co-actionnaires de la même franchise aux Etats-Unis. Plutôt que de s’installer dans une seule ville, celle-ci partagera ses matchs à domicile entre San Diego, Los Angeles et Orange County.

View this post on Instagram A post shared by SAN DIEGO LEGION RUGBY (@sdlegion)

C’est un tournant pour la MLR. San Diego, finaliste malheureux à deux reprises, garde une identité forte, portée ces dernières années par des noms comme Ma’a Nonu ou Matt Giteau. Très suivi aux États-Unis et à l’étranger, le club ambitionne toujours de décrocher un premier titre.

« La Major League Rugby a pour priorité de développer durablement le rugby aux États-Unis, en proposant un vrai spectacle sur le terrain et une expérience unique pour les supporters. La California Legion incarne cette ambition pour le Sud de la Californie », a expliqué le patron de la MLR, Nic Benson.

En parallèle de la création de cette nouvelle franchise, la Legion Community Foundation va lancer plusieurs actions concrètes à destination des jeunes publics dans le but d’élargir la base de pratiquants tout en structurant des passerelles durables vers le lycée, l’université, la MLR, l’équipe nationale américaine (USA Eagles) et au-delà. : la mise en place de ligues de Flag Rugby dans les zones scolaires où les instances soutiennent le développement du rugby via la Fédération interscolaire californienne.

ADVERTISEMENT

Dans la conférence Ouest, le Rugby Football Club Los Angeles (RFCLA) a terminé à la 3e place pour sa deuxième saison et le San Diego Legion (membre fondateur de la MLR et présent dans la conférence depuis 2018) à la 5e et dernière avec 8 victoires en 16 matchs chacun.