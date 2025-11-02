Alldritt était vexé, La Rochelle en a profité : « j'avais besoin d'un peu d'amour »

Le Stade rochelais ne pensait pouvoir compter sur son capitaine pour le premier faux-doublon de la saison. La décision de Fabien Galthié de le laisser à la disposition de Ronan O’Gara pour ce week-end, si elle a dû piquer Grégory Alldritt, avait tout d’une bonne nouvelle pour son club au moment d’accueillir le Racing 92. Elle s’est révélée une très bonne nouvelle à la lecture de ce match de clôture de la 9e journée de Top 14 remporté avec le bonus par les Rochelais (33-6), qui faisait plus la part belle au combat et aux défenses qu’au jeu large-large.

Bref, un match pour Alldritt, qui a su convertir sa frustration en énergie positive pour sa 150e avec La Rochelle. Bien que secoué d’entrée de jeu par Josua Tuisova (3e), le numéro 8 casqué s’est proposé en continu pour amener de l’avancée à son équipe. Il est ainsi celui qui a inscrit le seul essai d’une première période bien cadenassée, concluant en force une séquence d’avant.

ALLDRITT EN FORME INTERNATIONALE 🔥 Grégory Alldritt permet au @staderochelais de creuser l’écart en inscrivant son premier essai 🤩#SRR92 pic.twitter.com/4fRJKw2Pq1 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 2, 2025

Pénalisé face à ses poteaux pour avoir perdu ses appuis sur un grattage, le capitaine rochelais s’est rapidement repris avec une charge performante qui a donné beaucoup d’avancée aux Maritimes. Durant ce premier acte, il a ainsi touché 9 fois le ballon, parcouru 25 mètres ballon en main et réussi un très propre 6/6 au plaquage.

Alldritt tout près du doublé

Dans une seconde période plus à l’avantage des locaux, Grégory Alldritt a vu de très près le deuxième essai, sécurisant le dernier ruck tout près de la ligne d’en-but après avoir bien suivi la percée de son ouvreur Antoine Hastoy (51e). Il a aussi poursuivi son travail défensif, ne s’échappant pas au plaquage, notamment sur le bestial Nathan Hughes. Malgré la fatigue, il aura joué toute la partie et même été tout près d’intercepter le demi de mêlée francilien Leo Carbonneau dans l’en-but des Ciel et Blanc et s’offrir ainsi un doublé.

Touché par les chants du public rochelais en son honneur, l’ancien Auscitain est revenu à chaud au micro de Canal+ sur sa soirée qui venait clore une drôle de semaine.

Il y a eu pas mal de rebondissements, beaucoup de déception. J’avais besoin d’un peu d’amour, le public m’en a donné énormément et ça a été spécial. Un choix sportif a été fait, je le respecte et je voulais me donner à fond pour La Rochelle. Je le répète, j’ai reçu beaucoup d’amour ce soir et ça donne du sens à pourquoi je joue ici, pourquoi j’ai fait 150 matchs et pourquoi j’ai envie d’en faire beaucoup plus et de jouer encore très longtemps dans ce club. »

Las, à défaut de convaincre Fabien Galthié de lui faire une place sur la feuille de match de France – Afrique du Sud samedi prochain au Stade de France, Grégory Alldritt aura moins affiché l’orgueil de champion qu’on lui connait. Pour le plus grand plaisir de Marcel-Deflandre.