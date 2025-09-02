All Blacks vs. Springboks : le sommet mondial en jeu à l’Eden Park
La Nouvelle-Zélande ne pourra pas garder sa première place au classement mondial World Rugby bien longtemps si elle trébuche samedi 6 août à l’Eden Park. Ca ne fait que deux semaines seulement que les All Blacks sont arrivés là et déjà l’Afrique du Sud est en embuscade.
Après cinquante tests d’affilée sans défaite à Auckland, les dix derniers ont été conclus par des victoires. La dernière équipe à les avoir fait tomber dans ce stade mythique ? La France, en 1994. Leur dernier faux pas ? Un nul 15-15 contre les Lions britanniques et irlandais en 2017. Mais face aux Springboks, la marge d’erreur est réduite à néant.
Alors, pour rester numéro un, la Nouvelle-Zélande doit impérativement gagner. Un match nul suffirait à l’Afrique du Sud pour repasser devant, d’un cheveu : trois centièmes de point au classement. Si les Boks signent une victoire, ce serait une première depuis 1937 à l’Eden Park, avec un gouffre de 2,23 points possible en cas de succès de plus de 15 longueurs.
La donne est claire : une défaite enverrait les All Blacks directement à la troisième place, derrière l’Irlande, sans que le XV du Trèfle ait besoin de jouer.
Ailleurs dans le Rugby Championship, l’Argentine se frottera à l’Australie, quelques heures plus tôt à Townsville. Si les Pumas battent les Wallabies, ils leur passeraient devant et grimperaient à la sixième place. L’Australie, même en gagnant, n’aurait pas assez de points pour rattraper l’Angleterre.
Et ce n’est pas tout : trois autres affiches pèseront sur le classement. Samoa-Fidji et États-Unis-Japon dans la Pacific Nations Cup, et surtout le match retour du barrage sud-américain pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 entre l’Uruguay et le Chili à Montevideo. Avec 12 points d’avance, les Uruguayens sont favoris après leur succès 28-16 à Santiago.
Fidji, Japon et Uruguay peuvent conforter leur place, mais sans espoir d’améliorer leur classement mondial.
Cet article publié sur RugbyPass a été adapté par Willy Billiard.
