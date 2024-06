Agustín Creevy au chevet de l’Espagne

L’ancien capitaine de l’Argentine, Agustin Creevy (39 ans, 108 sélections), s’est rendu au camp de l’équipe nationale espagnole cette semaine pour apporter son expertise en vue de leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde de Rugby en 2027 en Australie.

En plein stage de pré-saison des Leones avant une tournée dans le Pacifique, où ils affronteront les Samoa et les Tonga en juillet, les Espagnols ont accueilli l’ancien talonneur passé par Biarritz (2007-2009), l’ASM Clermont (2010) et Montpellier (2011-2013) qui les a aidés dans leur travail sur la mêlée, la touche et le jeu au sol.

Agustín Creevy a ainsi répondu à l’appel de son ami et compatriote Pablo Bouza, entraîneur principal de l’Espagne.

« Je trouve que l’Espagne est une équipe très déterminée qui avance avec ambition pour se qualifier à la Coupe du monde », a déclaré Agustín Creevy sur le site de la fédération espagnole de rugby.

« Leur attitude me rappelle celle des Pumas il y a quelques années. Je suis là pour les soutenir, partager mes connaissances et les aider notamment dans les phases de mêlée, de jeu au sol et pour perfectionner les lancers en touche des talonneurs. J’apporterai mon aide là où je peux et je ferai partie du staff espagnol pendant les trois prochains jours. »

Une aide sollicitée et appréciée par Pablo Bouza. « Agustín peut réellement nous apporter une aide précieuse dans la conquête. Ce qui est remarquable avec lui, c’est qu’en dépit de sa longue carrière de plus de 100 matchs avec les Pumas, il demeure d’une grande humilité. Il est très accessible, transmet son savoir avec aisance et reste toujours de bonne humeur.

« Je collabore avec lui depuis cinq ans maintenant. On en parlait déjà depuis janvier, et l’opportunité s’est concrétisée dès qu’il a terminé sa saison avec les Sale Sharks, lui permettant ainsi de nous rejoindre ici. »

Engagement physique

Creevy a mis un terme à son contrat d’un an aux Sale Sharks à la fin de la saison de Gallagher Premiership et n’a pas encore annoncé la suite de sa carrière.

« Ces dernières années, l’équipe a vraiment progressé en accueillant de bons joueurs du championnat national et des championnats français. Mais ce qui est encore plus encourageant, c’est leur volonté de changer leur façon de s’entraîner, surtout au niveau physique », a ajouté la légende du rugby argentin.

« Pour réussir au plus haut niveau, il faut se préparer sérieusement. Ce changement dans leur façon de penser et ces nouvelles expériences pendant les stages de pré-saisons visent à renforcer leur équipe et à travailler mieux ensemble. »

Agustín Creevy ne passera que trois jours avec l’équipe alors que le stage se poursuivra jusqu’au 23 juin.

