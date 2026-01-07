À Montauban, les claques s'enchaînent, l'espoir demeure : « On est capable de se maintenir »

L’espoir fait vivre paraît-il. Et à Montauban, celui de sauver sa peau en Top 14 est légitime sur le plan comptable, l’USM, passée dernière à l’issue de la 14e journée, ne comptant que deux points de retard sur la treizième place synonyme d’access-match. Aujourd’hui son seul et unique espoir de se maintenir.

ADVERTISEMENT

Si l’on s’en tient en revanche à la dynamique du promu et qu’on la compare à celle de Perpignan, son concurrent à la survie, difficile d’être optimiste. À part deux ou trois matchs à Sapiac en début de saison, dont celui a la muerte gagné contre l’USAP (29-22), Montauban s’est retrouvé dans l’incapacité de rivaliser sur 80 minutes avec les autres clubs de Top 14. Des fessées et encore des fessées, à la maison comme à l’extérieur, trahissant un gouffre trop important avec les standards de l’élite.

Retour sur le plus bel essai hier de #USMSP

Inspiration géniale de Arfeuil qui breake.

Le une-deux Auradou/FBB tout aussi génial.

Hugo n’est pas seulement un excellent sauteur,c’est aussi un joueur d’instinct capable de ce genre de courses après 78min.

Vidéo de top14rugby.en

🟢⚪ pic.twitter.com/lyDprGA87h — LoloCoelahcas (@lolocoelahcas) December 21, 2025

« Ils peuvent encore créer l’exploit »

Malgré cet écart, son manager Sébastien Tillous-Borde veut encore croire au miracle, comme il l’a assuré à Rugbyrama. « On essaie de rester positif, de changer les choses qui ne vont pas. Il faut leur donner envie sur le terrain. Dialoguer avec les mecs est important pour qu’ils aient envie de se sauver. Il faut que tout le monde ait le même objectif. »

Après la quinzaine à venir de Challenge Cup, l’USM reprendra par son sommet de la deuxième partie de saison, à Perpignan, pour l’acte II du match de la peur. Avec l’occasion de renverser la table mais aussi l’hypothèse de voir son objectif maintien s’éloigner, quand bien même rien ne sera mathématiquement joué après cette rencontre.

VIDEO

« Ils peuvent encore créer l’exploit de maintenir le club en Top 14, insiste Tillous-Borde. C’est leur histoire, notre histoire. S’ils ont envie de se sauver et de sauver le club, je suis encore sûr à 100 % qu’on peut le faire mais il faut que tout le monde ait envie de la même chose. On est capable de se maintenir donc j’aimerais que chacun se prenne en main pour monter encore le niveau et faire les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. »