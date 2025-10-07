7,63 M€ d’impact : Oyonnax Rugby veut montrer son utilité économique

Alors que la chambre régionale des comptes d’Occitanie (région qui concentre 1/5e des licences en France) estime que le modèle économique du rugby est structurellement déficitaire, à l’exact opposé géographique, le club d’Oyonnax, évoluant en Pro D2 pour la deuxième saison consécutive, a rendu publique l’étude d’impact sur son territoire.

« Avec 7,63 M€ d’empreinte économique sur une année, Oyonnax Rugby a un réel impact », pose fièrement le club dans un communiqué publié en début de semaine. Un chiffre à prendre avec prudence puisqu’il coïncide à la dernière saison du club en Top 14 (2023-2024).

« À chaque fois qu’Oyonnax Rugby dispute une saison de Top 14, les retombées pour la Ville et pour Haut-Bugey Agglomération sont exceptionnelles et uniques », rappelle le président Dougal Bendjaballah, soulignant que cette empreinte était en hausse de 43% par rapport à 2019, date de la précédente étude d’impact économique, à l’occasion de son précédent passage dans l’élite.

« Et même en Pro D2, notre club se positionne comme un acteur économique privé local crédible chaque année, aussi bien en tant que soutien à l’emploi local, pour la notoriété du territoire et comme créateur d’émotions pour tout un éco-système. Je souhaite ainsi remercier l’ensemble des Collectivités locales pour leur soutien. »

D’importantes retombées financières

Le club précise qu’il soutient près de 120 emplois et que l’argent que lui consacrent les collectivités publiques n’alimentent pas un panier percé. « Pour 1 € d’argent public investi dans le club par les collectivités territoriales, il génère 16,80 € », affirme le club.

Selon Christophe Lepetit, directeur des études économiques du Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) qui a conduit l’étude « dans le cas d’Oyonnax Rugby, il apparait clairement que le club parvient à capter des revenus provenant de l’extérieur du territoire (spectateurs, partenaires, reversements de la part de la Ligue Nationale de Rugby, etc.) pour les injecter au sein du tissu économique local, au bénéfice de prestataires et de fournisseurs de l’agglomération.

« Son activité, notamment liée à l’organisation des matchs, fait vivre un tissu de PME locales, tout en contribuant à la notoriété et à l’attractivité du territoire. Ainsi, Oyonnax Rugby est loin de n’être qu’un simple club sportif, il est un véritable acteur économique contribuant au dynamisme de l’agglomération du Haut-Bugey. »

62% des supporters habitent hors agglomération

Selon l’étude, 62 % des spectateurs accueillis au stade Charles-Mathon lors de la saison 2023-2024 habitaient en dehors d’Haut-Bugey Agglomération, et 31 % en dehors de l’Ain.

« À ce titre, il est important de rappeler que 56 % du panier moyen d’un spectateur venant de l’extérieur est dépensé en dehors du stade Charles-Mathon, soutenant ainsi des secteurs comme l’hôtellerie, le tourisme, la restauration, etc. », précise le club qui insiste également sur le fait qu’il redistribue lui aussi une bonne partie de son budget : 3,13 millions d’euros de contribution sociale et fiscale, 58,3% de ses dépenses réalisées sur le territoire de Haut Bugey Agglomération.

Actuellement 11e à la fin du premier bloc après seulement deux victoires en six matchs, Oyonnax a encore du chemin à faire avant d’espérer remonter dans l’élite la saison prochaine. Mission difficile mais pas impossible. Montauban avait terminé 6e du général avant de cartonner sur les phases finales et de décrocher sa place de promu pour cette saison.