47 points encaissés en 25 minutes : « on a perdu le fil », admet Collazo (Racing 92)

47 points encaissés par le Racing 92 contre l’UBB sur… les 25 dernières minutes du match. Un scénario incroyable après le carton jaune de Diego Escobar qui a laissé les Franciliens sans voix. « Il y a deux matchs à analyser : de la 1re à la 50e où on doit passer à +12, on pose notre empreinte sur le match et on reste à +5 et derrière, on prend un -40 », tentait de relativiser à chaud le manager du Racing 92, Patrice Collazo.

« Le carton jaune fait mal, la vitesse qu’ils commencent à mettre aussi. On a tout bien fait pendant 50 minutes, gagner les collisions, la ligne de front, dérégler l’UBB et après on a perdu le fil car ils ont eu un bon coaching. On voit la différence entre une équipe qui joue le Top 2, qui est championne d’Europe et nous. »

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +42 Temps passé en tête 58 Minutes passées en tête 17 72% % du match passés en tête 21% 53% Possession sur les 10 dernières minutes 47% 14 Points sur les 10 dernières minutes 0

Cazeaux, Penaud, Woki, Depoortère par deux fois et Bielle-Biarrey avec un doublé également ont fait passer le score de 15-20 à 62-20 à grande vitesse. « Fallait nous réchauffer », concédait avec le sourire le trois-quarts centre de Bordeaux, Nicolas Depoortere.

« On savait que le Racing allait venir avec des intentions. Cela s’est vu en 1re mi-temps, c’était très serré, très dense, très physique avec beaucoup de défense et de contacts. On savait aussi qu’au bout d’un moment, physiquement, au niveau du cardio, ils allaient exploser. Il y avait une vraie stratégie du staff de mettre un banc comme ça. On a pu l’exploiter à fond et eux étaient un peu dans le dur. »

À une semaine de retrouver Northampton en Champions Cup, les hommes de Yannick Bru ont prouvé qu’ils étaient prêts et que leur irrégularité de ces dernières semaines pouvait à tout moment être qualifiée de passagère quand leur jeu et leurs individualités se mettent en place.

« L’ambiance, c’est fou, quand on a 32 000 personnes derrière nous, on a l’impression que quoi qu’on fasse, il ne peut rien nous arriver, on a tous les rebonds. Les 15 joueurs qui ont commencé ont un peu plus souffert, c’était plus facile en 2e mi-temps avec le banc qui a apporté énormément d’énergie », a concédé Depoortere.