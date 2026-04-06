Zéro Sud-Africain dans le Top 8 de la Champions Cup et autres infos

Toulon, au courage, Toulouse et l’UBB, faciles, ont atteint les quarts de finale de la Champions Cup samedi et dimanche, comme en 2025, ce qui va amener à une revanche entre les deux derniers champions d’Europe dès le week-end prochain.
Les héros d’un week-end européen
Dany Priso. Le pilier de Toulon a illustré le sens du combat et du sacrifice des Rouge et Noir pour arracher la qualification contre les Stormers (28-27). Remplaçant au coup d’envoi, il est décisif sur deux actions, en bloquant dans l’en-but toulonnais une offensive des Stormers puis en arrachant un ballon à deux minutes de la fin. Il se blesse sur cette action et ne dispute pas les dernières secondes du match, marquées par un nouveau sauvetage miraculeux, par Charles Ollivon.
Kalvin Gourgues. Le jeune centre toulousain enchaîne les belles prestations pour sa première saison à haut niveau, et dans les matchs couperets. Avec un doublé en première mi-temps, quatre défenseurs battus, 138 mètres parcourus ballon en main, il a illustré la surpuissance des triples champions de France en titre face à Bristol (59-26).
Anthony Belleau. L’ouvreur français de Northampton, arrivé à l’été chez les vice-champions d’Europe, continue de séduite outre-manche, profitant de la commotion de l’habituel titulaire Fin Smith lors de la victoire contre Castres (49-41). Sa précision au pied avec un 6/6 face aux perches a embelli sa performance générale, de sa complicité offensive avec le demi de mêlée Archie McParland à son efficace prestation défensive, avec huit plaquages.
Les chiffres qui racontent tout
0. Comme le nombre de club sud-africain présent parmi les huit meilleures équipes de la Champions Cup, comme en 2025. Les Stormers et les Bulls, derniers représentants, ont perdu face à Toulon (28-27) et Glasgow (25-21). La sentence est la même en Challenge Cup avec l’élimination des Sharks. Les clubs sud-africains n’ont jamais atteint les demi-finales de la Champions Cup depuis leur arrivée, il y a quatre saisons.
1. Le nombre de victoire à l’extérieur sur les six premiers huitièmes de finale de la Champions Cup, comme pour la Challenge Cup. Seuls les Harlequins, qui avaient éliminé La Rochelle lors du dernier match de groupe, se sont fait surprendre par Sale (17-26) et n’ont pas bénéficié de l’avantage du terrain pour les équipes mieux classées lors de la première phase.
3. Comme le nombre de club français qualifiés en quarts de finale. On compte encore une province irlandaise (Leinster), un club écossais (Glasgow) et trois Anglais (Bath, Northampton, Sale).
28. Avec son essai lors de la démonstration de l’UBB contre Leicester (64-14), Louis Bielle-Biarrey en est à 28 réalisations en 24 matchs joués cette saison. Il est le meilleur marqueur de la Champions Cup (7), devant le Toulousain Kalvin Gourgues (6).
28, bis. C’est le nombre de franchissements réalisés par l’UBB face à Leicester (stat repérée par le Midi Olympique), alors que la moyenne par match et par équipe oscille généralement entre 8 et 12. Le Midol précise que Matthieu Jalibert a été le joueur le plus prolifique en la matière puisqu’il en a réalisé six à lui tout seul. À l’inverse, les Anglais n’en ont totalisé que huit.
Dupont, Lucu et la revanche annoncée
« Si on retrouve Bordeaux-Bègles, évidemment qu’il y aura un air de revanche » : à la sortie de la victoire contre Bristol, le capitaine toulousain Antoine Dupont a lancé le choc attendu en quarts la semaine prochaine. Mais cette fois, la revanche sera dans les têtes toulousaines, après leur défaite en demi-finales la saison passée, à l’issue de laquelle l’UBB leur a succédé au palmarès de la Champions Cup.
« Nos chemins sont assez liés puisqu’on les croise toujours dans notre tableau et en phases finales », a souligné le lendemain le capitaine de l’UBB Maxime Lucu, se préparant à « un gros morceau ».
