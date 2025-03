Les Bleus au pied d’une montagne

Alors que le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé son XV de départ pour affronter l’Irlande le samedi 8 mars (15h15) à l’Aviva Stadium, il a insisté sur l’ampleur de la tâche qui attend ses hommes.

La dernière victoire des Bleus en terre irlandaise remonte à 2021. D’aucuns diront que ce n’était pas il y a si longtemps, d’autres y verront une éternité. Peu importe, le contexte dans lequel la France s’est imposée reste le même : le stade était vide.

Ce succès 15-13 arraché par les Bleus, encore en passe pour le Grand Chelem avant de s’incliner contre l’Angleterre, s’était fait à huis clos.

Avant cela, la dernière victoire de la France en terre irlandaise devant du public remontait à un test-match de préparation à la Coupe du Monde de Rugby en août 2011 (26-22), quelques mois après le dernier succès en date décroché devant le public de l’Aviva dans le Six Nations (25-22) en février 2011.

Autant dire que gagner en Irlande n’est pas une normalité, d’autant plus contre cette Irlande-là, qui vise un troisième sacre consécutif.

« Le défi est immense, c’est ce qu’on recherche », a expliqué Fabien Galthié.

« Ce match est particulier, parce qu’il a un enjeu particulier. C’est une équipe […] qui fait partie des deux meilleures nations du monde, voire la meilleure nation du monde, et qui joue chez elle », a précisé le sélectionneur, avant de rappeler que la seule autre défaite concédée par l’Irlande chez elle depuis 2020 (31 matchs) reste le test-match de novembre 2024 contre la Nouvelle-Zélande.

Pour l’emporter, les Bleus auront fort à faire. Ils devront déjà trouver le moyen d’annihiler l’efficacité du jeu au pied des Irlandais, qui s’appuient beaucoup sur les box kicks de Jamison Gibson-Park ainsi que sur la longueur et la précision de James Lowe.

De plus, Sam Prendergast, considéré comme l’héritier direct de Sexton, brille aussi par la justesse de ses choix.

« L’alternance au milieu de terrain du jeu au pied du 9 et du 10 qui prennent la décision de réaccélérer le jeu lorsqu’il perd de la vitesse » est l’une des principales menaces irlandaises selon le technicien français. « Le danger vient de partout, c’est très structuré, très intense au milieu de terrain. »

Ce milieu de terrain, justement, fait partie des meilleurs du monde.

La paire Henshaw-Aki affiche 143 sélections au total. Contre le pays de Galles, l’entrée en jeu de Bundee Aki, absolument monumental, a été décisive pour des Irlandais mal embarqués.

Son abattage défensif et sa capacité à casser les lignes pour libérer n’a que peu d’égal et sera l’affaire du duo Yoram Moefana-Pierre-Louis Barassi, pointé du doigt pour ses quelques errances défensives contre l’Italie et l’Angleterre.

Fabien Galthié a également pointé du doigt la force du XV du Trèfle sur les mauls. « Ils sont toujours aussi puissants, organisés, performants, très efficaces dès qu’ils poussent le ballon dans les couloirs. »

Si les Irlandais savent être léthaux sur les groupés pénétrants offensifs, ils sont aussi à l’aise quand il s’agit de les défendre, comptant notamment sur les tentacules de Tadhg Beirne, capable de naviguer sans se fatiguer dans les mauls pour aller empêcher le porteur de sortir.

Keep your eyes on the blue scrum cap.

That’s a piece of skill every bit as good as any off load or diving finish. Beirne is like an 80 minute heat seeking missile after the ball.

Wonderful bit of work. pic.twitter.com/TgP1Jk9ndn

— Jim Demps (@jim_demps) February 9, 2025