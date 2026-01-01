Will Skelton de retour pour les 10 ans de guichets fermés à Marcel-Deflandre ?

La Rochelle, qui a perdu cette semaine son deuxième ligne Thomas Lavault, espère compter sur le retour du colosse australien Will Skelton pour recevoir Toulon dimanche 4 janvier lors de la 14e journée de Top 14, a indiqué jeudi 1er janvier le manager Ronan O’Gara.

Sorti sur commotion face à Bayonne, Thomas Lavault s’est cette fois blessé à un mollet à l’entraînement mercredi et sera absent plusieurs semaines.

« La Rochelle a perdu Thomas Lavault hier (mercredi). Il s’est pété le mollet lors d’un exercice de passes », a expliqué le manager maritime. « C’est hyper frustrant pour Thomas et pour moi, parce que c’est un joueur important dans le groupe et avec son niveau de jeu en ce moment ».

Lavault a rejoint une infirmerie bien remplie avec les Matthias Haddad (commotion), Ihaia West (ischio-jambiers), Pierre Bourgarit (pubalgie), Semi Lagivala (cheville), Paul Boudehent, Jonathan Danty, Suliasi Vunivalu (genou) et Judicaël Cancoriet.

Cette absence pourrait être compensée par le retour de Will Skelton, qui n’a plus joué depuis le 8 novembre et le match en retard disputé à Toulon.

Face à Toulon, « j’espère pouvoir compter sur Will », a confirmé Ronan O’Gara. « C’est un joueur à part. Il est hyper professionnel, mais son corps n’est pas pareil que celui des autres. Il est en bon état. Avec le froid, on ne s’entraîne pas dehors et je n’ai pas envie qu’il s’entraîne sur le terrain synthétique. On verra les sensations qu’il aura samedi, mais son retour est très proche », a-t-il estimé.

Interrogé sur l’évolution des blessures de Pierre Bourgarit, Paul Boudehent et Judicaël Cancoriet, le technicien irlandais a indiqué : « Paul (Boudehent) est toujours en réhabilitation. Bourga (Pierre Bourgarit) suit son plan de retour, mais malheureusement il en a encore pour quelques semaines. Il ne va pas rentrer (dans le groupe) avant la fin du mois. Judicaël (Cancoriet) est proche, mais ce sera trop juste ce week-end ».

Le match face à Toulon dimanche sera l’occasion de fêter dix années consécutives de guichets fermés du stade Marcel-Deflandre dont la capacité a été portée cet été à 18 000 places, après trois phases de travaux d’agrandissement.

Cette série avait commencé le 2 janvier 2016 avec la réception de Castres et depuis l’enceinte rochelaise a vécu 122 matchs de Top 14 à guichets fermés.