Voici les 14 doyens du Top 14 pour la saison 2025/2026

L’adage « vieux motard que jamais » est éculé, mais en Top 14, l’expérience reste une arme précieuse. Nous avons passé en revue l’élite du rugby français pour dénicher le doyen de chaque club… et quelques surprises au passage.

Stade Toulousain – Pita Ahki (Tonga)

32 ans (24/09/1992) – Les champions de France ne comptent que huit joueurs âgés de 30 ans ou plus, et c’est le centre tongien Pita Ahki qui fait figure de doyen dans l’effectif d’Ugo Mola. Entouré de talents de classe mondiale, Ahki apporte régulièrement des franchissements nets et des offloads précieux, tout en faisant avancer son équipe balle en main. Il est aussi le plus jeune membre du cercle très fermé des vétérans du Top 14.

Union Bordeaux-Bègles – Ben Tameifuna (Tonga)

33 ans (30/08/1991) – Londres a Big Ben. Et Bordeaux aussi. Ben Tameifuna est l’un des avants les plus redoutables du Top 14. Double vainqueur du Super Rugby, champion de France avec le Racing 92 et sacré en Champions Cup, il est l’un des moteurs de l’ascension de l’UBB parmi les grandes forces européennes. Son coéquipier Adam Coleman a le même âge, mais Tameifuna le devance de quelques mois.

Section Paloise – Luke Whitelock (Nouvelle-Zélande)

34 ans (29/01/1991) – Un des quelques All Blacks de cette liste, Luke Whitelock continue de mener le pack palois, comme il le fait depuis cinq saisons. Il a largement contribué à la qualification de la Section pour la Champions Cup et reste l’un des plaqueurs les plus fiables du championnat, malgré une dernière saison perturbée par les blessures.

Racing 92 – Romain Taofifénua (France)

34 ans (10/06/1991) – Présence incontournable en deuxième ligne du Racing, l’international français Romain Taofifénua a rejoint Paris la saison dernière, sans toutefois avoir l’impact attendu d’un ancien cadre de Toulon et de Lyon. À bientôt 35 ans, il reste pourtant capable de faire basculer une touche ou de franchir la ligne d’avantage. Le Gallois Will Rowlands (33 ans) et Nathan Hughes (34 ans) ne sont pas loin derrière au classement des vétérans du club.

Montpellier – Wilfrid Hounkpatin (Sénégal)

34 ans (29/07/1991) – Âgé de 34 ans, le pilier international français en 2021 avant d’opter pour le Sénégal domine la liste des vétérans de Montpellier depuis son arrivée en 2024. Stuart Hogg, Billy Vunipola et Bastien Chalureau, tous âgés de 32 ans, figurent également parmi les cadres expérimentés de l’effectif.

Stade Français – Tawera Kerr-Barlow (Nouvelle-Zélande)

34 ans (22/12/1991) – Recrue majeure du Stade Français (passé par les Chiefs de 2011 à 2017 et le Stade Rochelais de 2017 de 2025), Tawera Kerr-Barlow arrive avec la mission d’ouvrir un nouveau chapitre pour un club bien décidé à éviter une nouvelle saison sous la menace de la relégation. Champion du monde 2015, il est le joueur le plus expérimenté de l’effectif, et tous les regards seront tournés vers lui dès ses débuts, dans l’espoir qu’il apporte rythme et polyvalence au jeu parisien.

ASM Clermont – George Moala (Tonga)

34 ans (05/11/1990) – Solide centre tongien, George Moala a rejoint Clermont en 2018 et s’est imposé comme l’un des hommes forts d’une équipe toujours en quête d’un retour au sommet. Il compte plus de 140 matchs, 45 essais inscrits, et avait débuté la finale du Challenge européen 2019 remportée par l’ASM. L’ancien joueur des Blues entame sa huitième saison en Top 14 sans montrer le moindre signe de ralentissement.

Lyon OU – Steeve Blanc-Mappaz (France)

35 ans (12/07/1990) – Le troisième-ligne Steeve Blanc-Mappaz fait partie des nombreux cadres expérimentés du LOU, aux côtés de Vincent Rattez, Thibaut Regard, Félix Lambey, Cedate Gomes Sa et Arno Botha. Après avoir passé l’essentiel de sa carrière à Grenoble, il a rejoint Lyon il y a un an. S’il n’a pas encore retrouvé l’impact de ses meilleures années, il reste un joueur solide et fiable, qui rend de précieux services à son nouveau club.

US Montauban – Jérôme Bosviel (France)

35 ans (07/04/1990) – Après 17 années passées dans les divisions inférieures, Jérôme Bosviel va enfin fouler les pelouses du Top 14. Spécialiste du drop et véritable métronome tactique, il est le joueur le plus expérimenté de Montauban. Recordman de points en Pro D2 (2 920), il suscite l’espoir des supporters, qui aimeraient le voir claquer quelques drops et longues pénalités pour accompagner le retour du club au plus haut niveau.

USA Perpignan – Seilala Lam (Samoa)

36 ans (18/02/1989) – Perpignan compte l’un des effectifs les plus expérimentés du championnat, avec 18 joueurs de plus de 30 ans. Talonneur samoan de 36 ans, Seilala Lam en est le doyen. Arrivé en 2017, il totalise déjà 160 apparitions sous le maillot catalan et poursuit en parallèle sa carrière internationale avec les Samoa.

Stade Rochelais – Levani Botia (Fidji)

36 ans (14/03/1989) – Véritable couteau suisse et maître dans la plupart des rôles qu’il endosse, Levani Botia est un pilier de La Rochelle depuis 2014. À l’aise aussi bien en troisième ligne qu’au centre, il a joué un rôle clé dans les deux sacres européens du club, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs étrangers à avoir évolué en Top 14.

Aviron Bayonnais – Maxime Machenaud (France)

36 ans (30/12/1988) – Il est considéré comme l’un des meilleurs demis de mêlée français de sa génération. Il compte 45 sélections avec le XV de France et évolue en Top 14 depuis 2010. Pièce maîtresse du parcours bayonnais jusqu’en demi-finale, il devance de peu Manu Tuilagi (34 ans) et Facundo Bosch (35 ans) au classement des doyens du club.

Castres Olympique – Leone Nakarawa (Fidji)

37 ans (02/04/1988) – Son âge officiel dit 37 ans, mais le géant fidjien joue comme s’il en avait dix de moins. Aligné 27 fois en 33 matchs la saison passée, il conserve des qualités techniques et physiques hors norme. Les piliers Antoine Tichit (36 ans) et Will Collier (34 ans) complètent le trio des anciens tarnais.

RC Toulon – Ma’a Nonu (Nouvelle-Zélande)

43 ans (21/05/1982) – Doyen incontesté du Top 14, Ma’a Nonu est revenu en cours de saison et a tellement impressionné que Toulon lui a proposé – et qu’il a accepté – de prolonger. Malgré son âge, la légende des All Blacks continue de transpercer les défenseurs comme en 2015 et d’élever le niveau de ceux qui l’entourent à chacune de ses apparitions. Une longévité exceptionnelle pour un joueur qui a fait ses débuts professionnels en 2002.

Publié sur RugbyPass, cet article a été adapté par Willy Billiard.