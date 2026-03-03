Viré des Wallabies il y a 3 ans, Dave Rennie nommé sélectionneur des All Blacks

Le Néo-Zélandais Dave Rennie a été nommé mercredi 4 mars sélectionneur des All Blacks en remplacement de Scott Robertson, limogé en janvier, a annoncé la fédération néo-zélandaise.

Le président de la NZR, David Kirk, n’a pas caché sa satisfaction au moment d’annoncer la nomination du nouveau sélectionneur. « Au nom du Conseil, je tiens à féliciter Dave pour sa nomination au poste d’entraîneur en chef des All Blacks. C’est un coach de classe mondiale, qui a montré à maintes reprises sa capacité à construire des environnements performants et à gagner. »

Et d’ajouter : « Dave comprend profondément ce que signifie diriger les All Blacks et proposer un style de jeu qui reflète notre identité en tant que Néo-Zélandais. Il a une perception fine du rôle que joue l’équipe nationale dans la construction de notre identité et dans le lien qu’elle tisse entre nos communautés. »

ADVERTISEMENT

38% de victoires avec les Wallabies

La presse australienne n’a pas tardé à réagir en rappelant qu’il y a un peu plus de trois ans Dave Rennie avait été viré de son poste de sélectionneur des Wallabies, ouvrant la porte à Eddie Jones et à un bilan calamiteux qui avait vu l’Australie éliminée prématurément à la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France.

Ancien joueur de Wellington dans les années 1980, le technicien kiwi avait dirigé les Wallabies à 33 reprises entre 2020 et 2023, avant de quitter son poste avec un bilan de 38% de victoires, le plus faible pour un sélectionneur australien ayant coaché au moins 30 tests.

La bascule s’était jouée au terme de la tournée d’automne 2022, conclue notamment par une défaite face à l’Italie, qui avait achevé de convaincre le président de l’époque et le conseil d’administration de Rugby Australia de tourner la page Rennie. La fédération australienne avait alors choisi de le limoger pour installer Eddie Jones. Aujourd’hui, le scénario s’inverse et Dave Rennie a désormais la mission de mener les All Blacks vers un quatrième titre mondial lors de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.

Son premier test sera contre le XV de France

« Entraîner les All Blacks est un honneur extraordinaire », a déclaré Dave Rennie. « Je suis extrêmement fier d’avoir reçu cette responsabilité et je mesure parfaitement les attentes qui l’accompagnent. Je sais très clairement comment je veux que les All Blacks jouent et j’ai hâte de travailler avec les joueurs, le staff et la communauté du rugby. Nous avons ici un vivier de talents exceptionnel et nous allons travailler sans relâche pour rendre le pays fier. »

VIDEO

Dave Rennie avait déjà été approché par les All Blacks en 2019, choisissant alors finalement la sélection australienne avec le résultat que l’on connaît. Il a depuis travaillé au Japon avec les Kobe Steelers, 2e de la Top League. « J’ai encore des engagements à Kobe jusqu’en juin, mais chaque heure libre, je la passerai à m’assurer qu’on soit bien préparés, pour pouvoir démarrer fort contre la France en juillet », a-t-il précisé.

Ancien sélectionneur des moins de 20 ans, où il avait emmené les Baby Blacks vers trois titres consécutifs de champions du monde (2008, 2009 et 2010), en club, il avait porté à deux reprises la franchise néo-zélandaise des Chiefs au succès en Super 15 (2012 et 2013) avant de rejoindre les Glasgow Warriors, qu’il a mené en finale du Pro14 (ligue celtique).