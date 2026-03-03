Édition du Nord
Viré des Wallabies il y a 3 ans, Dave Rennie nommé sélectionneur des All Blacks

Dave Rennie face à ses joueurs avant le match amical international d’automne entre l’Angleterre et l’Australie au stade de Twickenham (Photo?: Adrian Dennis / AFP via Getty Images).

Le Néo-Zélandais Dave Rennie a été nommé mercredi 4 mars sélectionneur des All Blacks en remplacement de Scott Robertson, limogé en janvier, a annoncé la fédération néo-zélandaise.

Le président de la NZR, David Kirk, n’a pas caché sa satisfaction au moment d’annoncer la nomination du nouveau sélectionneur. « Au nom du Conseil, je tiens à féliciter Dave pour sa nomination au poste d’entraîneur en chef des All Blacks. C’est un coach de classe mondiale, qui a montré à maintes reprises sa capacité à construire des environnements performants et à gagner. »

Et d’ajouter : « Dave comprend profondément ce que signifie diriger les All Blacks et proposer un style de jeu qui reflète notre identité en tant que Néo-Zélandais. Il a une perception fine du rôle que joue l’équipe nationale dans la construction de notre identité et dans le lien qu’elle tisse entre nos communautés. »

38% de victoires avec les Wallabies

La presse australienne n’a pas tardé à réagir en rappelant qu’il y a un peu plus de trois ans Dave Rennie avait été viré de son poste de sélectionneur des Wallabies, ouvrant la porte à Eddie Jones et à un bilan calamiteux qui avait vu l’Australie éliminée prématurément à la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France.

Ancien joueur de Wellington dans les années 1980, le technicien kiwi avait dirigé les Wallabies à 33 reprises entre 2020 et 2023, avant de quitter son poste avec un bilan de 38% de victoires, le plus faible pour un sélectionneur australien ayant coaché au moins 30 tests.

La bascule s’était jouée au terme de la tournée d’automne 2022, conclue notamment par une défaite face à l’Italie, qui avait achevé de convaincre le président de l’époque et le conseil d’administration de Rugby Australia de tourner la page Rennie. La fédération australienne avait alors choisi de le limoger pour installer Eddie Jones. Aujourd’hui, le scénario s’inverse et Dave Rennie a désormais la mission de mener les All Blacks vers un quatrième titre mondial lors de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.

Son premier test sera contre le XV de France

« Entraîner les All Blacks est un honneur extraordinaire », a déclaré Dave Rennie. « Je suis extrêmement fier d’avoir reçu cette responsabilité et je mesure parfaitement les attentes qui l’accompagnent. Je sais très clairement comment je veux que les All Blacks jouent et j’ai hâte de travailler avec les joueurs, le staff et la communauté du rugby. Nous avons ici un vivier de talents exceptionnel et nous allons travailler sans relâche pour rendre le pays fier. »

Dave Rennie avait déjà été approché par les All Blacks en 2019, choisissant alors finalement la sélection australienne avec le résultat que l’on connaît. Il a depuis travaillé au Japon avec les Kobe Steelers, 2e de la Top League. « J’ai encore des engagements à Kobe jusqu’en juin, mais chaque heure libre, je la passerai à m’assurer qu’on soit bien préparés, pour pouvoir démarrer fort contre la France en juillet », a-t-il précisé.

Ancien sélectionneur des moins de 20 ans, où il avait emmené les Baby Blacks vers trois titres consécutifs de champions du monde (2008, 2009 et 2010), en club, il avait porté à deux reprises la franchise néo-zélandaise des Chiefs au succès en Super 15 (2012 et 2013) avant de rejoindre les Glasgow Warriors, qu’il a mené en finale du Pro14 (ligue celtique).

 

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

Comments on RugbyPass

S
SB 11 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

I’ve seen him getting pinged so much at scrum time with Racing this season. Although in fairness, he is also playing a lot.

127 Go to comments
K
Karlos G 11 minutes ago
David Havili on All Blacks reset: ‘You're trying to get noticed'

I like Rennies comments bout players earning the right, the proof will be in the pudding come selection time, but l wonder if the sponsorship that features players(some out of form) and being part of the leadership group will influence things🤔

Sometimes l think they should do away with a leadership group and have just a captain and vice captain that way they don't feel so compelled to play players that might not be at their best!



...

2 Go to comments
J
JD Kiwi 12 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield



Can this French team win a RWC?

Interesting fact courtesy of Keo and Zels… France have won just 9% or 4/45 away games against Australia, NZ and SA in the pro era (Cape Town 01, Joberg 06, Dunedin 09, Melbourne 21.) It's over 40% at home.



...

127 Go to comments
S
SB 12 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

It’s because La Rochelle have about 20 players out 😂

127 Go to comments
S
SB 14 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

FPRO should’ve definitely done something about it.

127 Go to comments
S
SB 15 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Yes, it’s always easy to say after the fact but I think Galthié will make this takeaway from the match. Unfortunately Flament couldn’t start because he had a niggle at the beginning of the week but I fully expect him to be back in the number 4 jersey against England.

127 Go to comments
J
John 16 minutes ago
Aussie Super Rugby takes: Force struggle in Dunedin, big blow for Waratahs

Cheers for the comment Rabble. I agree re officiating of McReight but I feel like this is now a pattern, he is being taken out of the game a lot. Slipper was a heat-seeking missile on Saturday night, whenever McReight was near the breakdown Slips thumped him.

2 Go to comments
S
SB 17 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

That try shouldn’t have stood by the way, it was clearly touched by White forward and should’ve been called back for a French scrum. You could see with the way the ball was spinning towards Steyn, I’m surprised the TMO didn’t spot this.

127 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Bothwicks downward trajectory has been the fastest. From touting his team as joint favourites to being in contention for the wooden spoon.

That is almost falling of the precipice.



...

127 Go to comments
S
SB 19 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

To start ahead of the captain? That would be crazy. Although I must say Serin has been in top form and I’m so happy to see him back in the national team. It would be nice to see him get some more minutes.

127 Go to comments
S
SB 22 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Although they were somewhat fortunate to beat Wales, Stockdale’s pass was very clearly forward on the final try.

127 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

It has to be a real blot on the TMOs record. Missing that blatant a foul in a vital test. He's lucky it didn't have a bearing on the result though it may effect final placings.

127 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
What Du'Plessis Kirifi made of Dave Rennie's 'no loyalties' comment

Curious to see if he’s picked at all.

1 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Sorry JD. Dunedin is a beautiful city but not a patch on Edinburgh. Have you not been there.

127 Go to comments
R
Rugby3 33 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

It’s nice to see Wales looking a bit more like a Welsh team again, with some passion.

127 Go to comments
W
WJ 37 minutes ago
Wallabies winger leads as three Australians top POTY charts

Interesting that the points were NSW 13 HUR 17 but the game was NSW 19 HUR 59.

1 Go to comments
f
frandinand 37 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

Many thanks for this great answer. It will be fascinating for me to compare it with Nics when it is published.

There is an old saying in golf that every shot is a joy to someone and I know it won't be making you happy but England's form this 6N is a joy to this Scot. Never in my wildest dreams did I think we would be joint leaders after four rounds.



...

127 Go to comments
B
BH 45 minutes ago
The challenge that awaits new All Blacks coach Dave Rennie

Rennie did beat the mighty Springboks 3 out of 4 games though. And he had a lot of close losses. It’s not like the Wallabies were thrashed or dominated like they were with Eddie Jones’ 2023 World Cup run.

33 Go to comments
B
BH 46 minutes ago
The challenge that awaits new All Blacks coach Dave Rennie

Razor kept touching his hair because he has a comb over that is covering up his receding hairline.

I didn’t like Razor’s word salads either. And he made a really bad mistake by telling Gregor Paul that his assistants did most of the coaching, and then when Gregor wrote about it, Razor bailed him up in the hotel hallway afterwards about it.



...

33 Go to comments
P
PMcD 47 minutes ago
Six Nations analysis: How France's Grand Slam chasers were beaten black and bleu at Murrayfield

I think it’s 4 things all merging together;

1) Wigglesworth taking over defence. They played the Sarries/Sale defence system in the Autumn and we haven’t had the same line speed and togetherness this 6N’s (starting Pepper/Underhill who don’t play in this system at Bath).



...

127 Go to comments
