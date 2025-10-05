Un finish de fou, une victoire de prestige et la première place du Top 14 pour Bayonne

Et Jean-Dauger a chaviré ! Encore une fois, mais davantage que lors des 16 dernières victoires consécutives des hommes de Grégory Patat. Car en face c’était le Stade toulousain (40-26), qui l’avait battu en demi-finale du dernier exercice (32-25), et que c’était aussi hors période de doublon, calendrier qui a fait jaser plus d’une fois les Haut-et-Garonnais ces dernières saisons. À vingt minutes du terme, Toulouse a bien récolté les fruits de son labeur quand il a pris la tête au score mais la furia locale a eu raison du champion de France, assommé en dix minutes alors qu’on croyait l’Aviron sans solution.

Ce choc a tenu toutes ses promesses. Vivant, indécis (16-16 à la pause) avec des Toulousains qui ont mené l’espace de deux minutes après l’essai acrobatique de Mathis Lebel sur une passe au pied de Romain Ntamack (12e) avant de faire la course pour revenir au score à la pause. Car les Bayonnais, sur la dynamique domestique (16 victoires de rang à Jean-Dauger) ont joué les yeux dans les yeux avec les champions de France.

La botte de Joris Segonds a été une nouvelle fois clinique et sur l’un des rares temps forts des hommes de Grégory Patat au premier acte, le capitaine Arthur Iturria a montré l’exemple en marquant en force (14e) deux minutes à peine après l’essai de Lebel.

Toulouse touche trois fois du bois

Dans un match où l’indiscipline a aussi fait son œuvre (5 pénalités tentées et réussies à la pause), la touche toulousaine a sombré (5 ballons perdus ou volés) et Romain Ntamack a laissé filer quatre points au pied en touchant par deux fois les poteaux sur transformation, la deuxième suite à l’essai de son frère Théo, auteur d’une course oblique en résistant à deux plaquages (28e).

L’ÉNORME RAFFUT DE THÉO NTAMACK 🤯 Avec cet essai, il permet au @StadeToulousain de recoller au score 🙌#ABST pic.twitter.com/mllrJ3FmPE — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 5, 2025

Le carton jaune reçu par Manu Tuilagi (34e), qui a fait gronder le peuple basque, aura finalement coûté neuf points aux Ciel et Blanc (3 pénalités de l’aîné des Ntamack) mais pas éteint les ambitions locales.

Sur une rare incursion dans les 22 mètres des Rouge et Noir née d’un renvoi d’en-but tapé trop court par Romain Ntamack, Tuilagi a récupéré un ballon, a servi Esteban Capilla qui a cadré George-Henri Colombe, appelé de dernière heure sur le banc, avant de servir Baptiste Germain pour l’essai qu’il n’a pas célébré face à son ancien club (52e).

Ce court avantage a duré une dizaine de minutes, le temps que la touche de l’Aviron vacille et donne de belles munitions aux hommes d’Ugo Mola et notamment à Colombe, qui se rachetait en ouvrant son compteur points pour ses premières minutes avec Toulouse (61e).

Le coup était rude pour Segonds et ses coéquipiers, mais pas définitif après la pénalité de Thomas Ramos sur le poteau (66e). L’invincibilité comme moteur, ils sont repartis de plus belle et Capilla a récompensé une percée d’Arnaud Erbinartegaray (70e), avant que Cheick Tiberghien en solo (74e) et l’excellent Tom Spring (80e) ne posent les deux dernières pierres d’un succès plus que fondateur. Celui qui permet en tout cas à l’Aviron de prendre les commandes du Top 14.