L'UBB passe en quarts face à un Ulster solide

L’UBB s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Champions Cup en s’imposant 43-31 contre l’Ulster.

ADVERTISEMENT

Bordeaux Ulster Toutes les stats et les données

Alors que, dans les premières minutes, l’Ulster a tenté de faire parler sa densité physique, au point de contrarier les contests des Bordelais, ce sont ces derniers qui ont ouvert la marque en marquant un essai au terme d’un mouvement dont ils ont le secret.

Moefana a bien fixé au centre pour servir Penaud à hauteur, sur une course croisée de l’ailier, qui a finalement foncé au pied des poteaux pour égaler le record d’essais inscrits sur une saison de Champions Cup (11) détenu par Chris Ashton.

Après un quart d’heure de jeu, on pouvait déjà voir les acteurs poser les mains sur les genoux tant l’intensité était élevée, le ballon allant d’un camp à l’autre sur une très longue séquence sous le soleil de Bordeaux.

C’est donc dans un style plus en puissance que l’UBB a inscrit son deuxième essai. Sur une touche, le groupé pénétrant a profité d’un gros travail de sape des avants pour avancer d’une vingtaine de mètres. Lamothe s’est d’abord échappé jusqu’aux 5 m avant que Tameifuna n’hérite du ballon sur le temps de jeu suivant et ne s’écroule dans l’en-but.

Le troisième essai était un concentré de toute ce qui fait la force de l’UBB : un contre en touche, puis une accélération au large avec passe sur un pas de Moefana puis percée après retour intérieur de Penaud, avant une belle percée de Lamothe, une chistera extérieure pour Adam Coleman, qui a percuté puis tendu le bras afin d’aplatir derrière la ligne.

L’Ulster a réduit la marque peu avant la demi-heure de jeu, profitant d’une petite baisse de régime de la part des locaux. Sur une attaque déployée côté gauche, les Irlandais ont profité d’un espace ouvert par Moefana pour percer, créer un temps de jeu et franchir la ligne en force grâce au pilier Tom O’Toole.

ADVERTISEMENT

Le momentum a tourné après cet essai. Les joueurs de l’Ulster ont progressivement remis la main sur le ballon, les Bordelais baissant de rythme à cause des efforts consentis en début de match. À la 34e minute, face aux perches, l’Ulster a choisi de prendre la mêlée plutôt que les points pour capitaliser sur son regain de forme.

Plusieurs percussions plus tard, ils ont, une nouvelle fois, marqué en force grâce à David McCann pour revenir à 7 points. Mais les Bordelais se sont repris dans la foulée et ont repris de l’air à la sirène.

Pourtant sans pression, James Hume a rendu un ballon au pied à l’UBB – chose qui avait pourtant coûté cher aux Irlandais en début de partie. Les joueurs bordelais ont vite profité de ce ballon de récupération pour mettre le feu sur les extérieurs, casser les plaquages et envoyer Buros dans l’en-but sur l’aile gauche.

« On les a joués en poule, on sait qu’ils aiment tenir le ballon. Avec cette chaleur, on a du mal à circuler dans le sens. Il faut donc éviter de leur rendre le ballon car ils ont des gros porteurs. Quand on a le ballon, on est dangereux, il faut continuer ainsi », a déclaré Maxime Lucu au micro de BeIn Sports à la mi-temps.

ADVERTISEMENT

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +12 Temps passé en tête 75 Minutes passées en tête 0 93% % du match passés en tête 0% 16% Possession sur les 10 dernières minutes 84% 7 Points sur les 10 dernières minutes 7

Au retour des vestiaires, les locaux ont décidé de faire preuve de plus de patience pour mieux construire leurs actions. Ils ont d’abord été récompensés par une pénalité inscrite par Maxime Lucu, avant d’enfoncer la défense irlandaise après une pénaltouche sur un ballon porté marqué par Lamothe à la 50e minute.

L’Ulster n’a toutefois pas abdiqué. Dès que les Irlandais ont tenu le ballon plutôt que de jouer au pied, ils ont été dangereux et ils l’ont montré à la 55e minute. Après avoir été patient et multiplié les temps de jeu, ils ont réussi à marquer un essai en force via Nick Timoney, qui, après une belle libération sur une chistera extérieure de Rob Herring, a bien résisté au retour de la défense pour aplatir en coin juste avant de passer en touche sur l’aile gauche.

Le match s’est relancé dans un élan de folie à la suite de cet essai. À la 59e minute, après une grosse relance de la part de Bordeaux durant laquelle Max Lucu a fait parler son flair en revenant plein axe pour servir les extérieurs, les Irlandais ont intercepté le ballon et tapé à suivre. Zac Ward, à la course, est arrivé en premier pour aplatir dans l’en-but avant que l’essai ne soit refusé pour un en-avant irlandais plus tôt dans l’action.

Ce n’était que partie remise, puisque l’Ulster a conservé le ballon, multiplié les temps de jeu pour balayer le terrain, profiter des avantages et toucher Ward en bout de ligne pour un essai.

Rohan Janse Van Rensburg a finalement permis aux Bordelais de respirer. Après un bon relais de Pete Samu, accompagné par ses avants, l’ancien centre de Sale ne s’est pas fait prier pour forcer le passage et aplatir sur le côté gauche à la 70e minute.

Ward s’est offert un nouvel essai à la 75e minute, profitant d’une hésitation de Jalibert. Il a réussi à taper légèrement le ballon à la retombée d’une passe ratée au centre pour aplatir après avoir bien suivi.

Alors que l’Ulster pensait inscrire l’essai de l’espoir à la 76e, il a une nouvelle fois été annulé pour un hors-jeu. Bordeaux a finalement gagné 43-31 au terme d’un match intense et que d’aucuns auraient pensé plus facile au vu de la rencontre de phase de poules.

Victoire de l’UBB, réactions de Cyril Cazeaux et Yannick Bru

Les Ulstermen auraient pu espérer mieux s’ils n’avaient pas autant manqué de précision au pied.

Cyril Cazeaux confiait, à l’issue du match, sur BeIn Sports : « On a joué contre des Irlandais qui n’ont jamais rien lâché. On a un peu relâché en deuxième mi-temps et on s’est fait un peu peur. On va rejouer une équipe irlandaise et on a vu le Munster hier, ce sera un gros match devant, dans les rucks. On va bien bosser cette semaine. »

Quant à Yannick Bru, il ajoutait : « On s’attendait à un Ulster physique et joueur. Les organismes ont eu du mal. Nos 20 dernières minutes ont été difficiles, on est resté à la merci de cette équipe, c’est un bon avertissement avant de jouer le Munster, qui a été surprenant contre La Rochelle. »

« On voulait montrer un autre visage devant et les avants ont largement contribué à cette performance. Notre mêlée et nos ballons portés nous ont sorti des temps faibles. Il faudra un niveau de concentration supérieur samedi prochain. Dernièrement, on s’en est beaucoup remis à notre ligne d’attaque et on voulait élargir notre palette. »

« On a bien débuté, on a mal terminé », a-t-il ajouté en conférence de presse. « Il manquait un peu d’essence dans le moteur sur les dix dernières minutes. On a aimé les efforts à 15, la performance de notre pack. Dans six jours, l’intensité sera supérieure car le Munster est supérieur à cette équipe de l’Ulster qui a été fidèle à se ses valeurs, joueuse, très physique, présente sur 80 minutes. On a fait quelques erreurs qui nous ont imposés des petites frayeurs. On est satisfait du rythme, on voulait attaquer cette équipe de loin, alterner un jeu frontal et également prendre des initiatives de loin. »