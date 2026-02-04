Édition du Nord
Six Nations

Trois ouvreurs pour un trône : l’Irlande cherche enfin son successeur à Sexton

L’entraîneur adjoint Jonathan Sexton s’adresse aux médias après le captain’s run des British & Irish Lions au Suncorp Stadium de Brisbane, en Australie. (Photo Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)

À la barre du XV du Trèfle jeudi 5 février contre la France pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations, Sam Prendergast va occuper la place d’une légende, Jonathan Sexton. Un héritage extrêmement lourd à porter, dans un rugby irlandais qui peine à lui trouver un successeur.

En prenant sa retraite, à 38 ans, le 14 octobre 2023, après une défaite sur le fil lors d’un quart de finale monstrueux contre les All Blacks (28-24), à la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, Johnny Sexton avait laissé un désert derrière lui au poste d’ouvreur.

Avec 118 sélections sous le maillot vert pour l’ouvreur du Leinster, ses concurrents n’avaient eu que des miettes à se mettre sous la dent : 23 apparitions pour Ross Byrne, alors son coéquipier au Leinster, 13 apparitions pour Jack Crowley, le N.10 du Munster, 25 pour Paddy Jackson (Ulster), ou 38 pour Joey Carbery, un ancien du Leinster et du Munster aujourd’hui à l’UBB. Sam Prendergast n’avait encore porté que le maillot des U20.

Comment expliquer le vide derrière Johnny Sexton ?

« En fait, à chaque fois qu’il était disponible, Sexton jouait, et 80 minutes le plus souvent », rappelle Noel McNamara, ex-professeur de mathématiques devenu ensuite sélectionneur des moins de 20 ans irlandais avant de diriger aujourd’hui les lignes arrières de Bordeaux-Bègles. Résultat, les autres n’avaient pas de temps de jeu pour progresser.

« Le premier défi du système du rugby irlandais, c’est qu’il n’y a plus que quatre équipes, les provinces (NDLR : Leinster, Munster, Ulster et Connacht), et donc seulement quatre possibilités de former un demi d’ouverture », poursuit le technicien bordelo-béglais, auprès de l’AFP, pour expliquer le vide derrière Sexton.

« Or c’est ça la clé pour un 10 : tu dois jouer, faire des matchs, il te faut du temps en selle, de l’expérience, des bons jours et des jours difficiles. Quand Johnny avait 21 ou 22 ans, il jouait en club, il n’y avait pas que les provinces, et à l’époque c’était Felipe Contepomi l’ouvreur du Leinster et Ronan O’Gara le 10 de l’Irlande. Résultat : il a eu le temps d’apprendre et de se développer ».

Les trois prétendants à la suite

Après le règne de l’ogre Sexton, ils sont trois à relever le gant et briguer sa succession : Sam Prendergast (22 ans, 13 sélections), Jack Crowley (26 ans, 30 sélections) et Harry Byrne (26 ans, 4 sélections), le petit frère de Ross, également ouvreur au Leinster et auteur de la pénalité de la gagne à la dernière seconde contre La Rochelle (25-24) en Champions Cup le 10 janvier.

Pour le technicien de l’UBB, cette nouvelle compétition pour le poste de 10 au sein de l’équipe d’Irlande ne pourra être que bénéfique pour l’équipe d’Andy Farrell : « C’est la concurrence qui permet de sortir le meilleur de soi-même », insiste-t-il auprès de l’AFP, rappelant combien Sexton a bénéficié de sa lutte avec O’Gara à son arrivée, comme auparavant entre O’Gara et David Humphreys ou encore avant entre Ollie Campbell et Tony Ward.

Mais l’entraîneur irlandais de rappeler que même sans Sexton, le rugby irlandais sait gagner, avec la victoire du XV du Trèfle lors du Tournoi 2024 et du Munster puis du Leinster lors des championnats URC 2023 et 2025.

« Alors oui c’est un grand défi de remplacer quelqu’un du niveau de Sexton », recordman du nombre de points marqués dans le Tournoi des Six Nations (566 pts), reconnaît Noel McNamara : « Et personne ne se détache vraiment » parmi ses successeurs, poursuit-il, soulignant les failles de Crowley face aux poteaux et de Prendergast en défense.

« La seule garantie avec un jeune n°10, c’est qu’il va faire des erreurs, et cela fait partie de l’apprentissage. Mais c’est certain que c’est plus difficile de faire cet apprentissage sous le maillot de l’équipe d’Irlande. Idéalement, cet apprentissage devrait se faire au niveau du club ou en sortant du banc des remplaçants, dans des matches où l’enjeu est moindre ».

Pour Prendergast, ce fameux apprentissage va donc se poursuivre jeudi au Stade de France, face à Matthieu Jalibert, le chef d’orchestre de l’UBB. Un duel qui promet, entre deux joueurs au profil offensif.

Comments on RugbyPass

E
Eric Elwood 12 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I listened to Madigan on Irish Indo podcast also. He made the point about Leinster being a counter rucking team, which slows opposition rucks down and allows the defense get set and ‘rush’ the next phase. They might get around the defense but the line gets up so high that the scramble can get it.

Ireland are a poaching team. One guy into the ruck to poach and if he doesn’t win the space he is smashed out. On Thursday France were generally dominating tackles but Ireland were often caught between rushing and drifting often hesitating when it was clear the rush was late. France could easily get around or though with the line not high enough meaning the scramble was ineffective also.



...

1 Go to comments
J
JL 29 minutes ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

He is being blamed. Clear as daylight. Why is he mentioned so much if he is not being blamed?

If you state that Ireland's poor performance is because of Leinster not doing what they used to since Nienaber came in, then you are blaming Nienaber.



...

106 Go to comments
B
BI 40 minutes ago
5 Englishmen make our Six Nations team of the week

No Fischetti? Dominated the scottish scrum and great in the loose. Also, I'm sorry, but Jalibert was a different level to Ford.

1 Go to comments
E
Eric Elwood 41 minutes ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Just to put some understanding on this.

Leinster are now a defensive counter rucking team. They counter-ruck for the 1st prize of trying to win the ball back but second prize of slowing the opposition rucks. If you slow the rucks it means your defense gets set and you can rush and pressure the next phase etc. It takes time to structure this system in.



...

106 Go to comments
E
Eric Elwood 49 minutes ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Here you are claiming that he is being blamed for Ireland’s performance when he is not.

106 Go to comments
S
SB 59 minutes ago
France star withdrawn from squad ahead of Wales trip

You don’t rate Flament why? He can carry. He’s the leader of the French lineout and a very consistent performer.

Auradou is a bit raw but at Top 14 he has been absolutely outstanding at lineout time, most steals by far. Even against Ireland he came on and caused some problems in that aspect. He is slight, but stats wise he’s actually solid. Decent out of post contact metres and also carries well although it doesn’t look it. He still has some improving to do but he’s only 22 so I think it’s good he’s getting the experience to come on in tests.



...

7 Go to comments
j
je 1 hour ago
France star withdrawn from squad ahead of Wales trip

I dont really rate Flament or Auradou tbh, Olivon carries better than both of them and is good in the air, Auradou looks like he needs to spend a summer in the gym he doesn’t look robust at all!

7 Go to comments
J
JL 1 hour ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Exactly, Nienaber is not the Ireland coach, yet here we are…

106 Go to comments
H
HitchikersPie 1 hour ago
Germany down Rugby World Cup regulars to pull off shock REC win

Such a shame they’re looking to reduce the numbers in Rugby Europe, when days like this show how well the product is growing underneath.

3 Go to comments
B
Blackmania 1 hour ago
'Fingers crossed': Highlanders assistant provides brief Fabian Holland injury update

Dislocated shoulder… if there’s no surgery, he’s out for 2 or 3 months; if surgery is required, it’s more than 6 months… which would compromise the start of his international season.

Targeting South Africa?



...

2 Go to comments
S
SB 1 hour ago
France star withdrawn from squad ahead of Wales trip

Yep although I’d personally go:

Flament Guillard Cros Boudehent Ollivon



...

7 Go to comments
J
JC 1 hour ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Yup, apparently you’re just as “thin skinned”. What a shocker. 🤣

106 Go to comments
E
Eric Elwood 1 hour ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Jesus. The divergence between coaching styles was referenced. Nienaber is not an Ireland coach he is a Leinster coach. You swallowed the click bait headline hook and sinker. Now enough!

106 Go to comments
E
Eric Elwood 1 hour ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Because the defensive orientated system is clearly Nienaber’s baby just like the attack oriented system was Lancaster’s.

I think you know this. The point is that the system differs from Ireland’s. There is no criticism on the Leinster system other than it suits Ireland less.



...

106 Go to comments
E
Eric Elwood 1 hour ago
Finger of blame pointed at South African in Ireland loss to France

Thin Skinned….arrogant…we are getting a picture of online Saffer supporter DNA allright!

106 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Italy inadvertently throw England a Six Nations hospital pass

Scotland were too focussed on England and looked past Italy. They were poor and Italy showed greater spirit and desire. Scotland will probably look like world beaters this weekend with their annual standout performance against the Auld Enemy but to be a top team that’s not enough

2 Go to comments
G
GrahamVF 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Aye Nick - that they would.

369 Go to comments
M
Mark 1 hour ago
'This Irish team are on the ropes and everyone is coming after them'

Englands win on saturday was competent, but not compelling against a poor Welsh side.

The England bench was more workmanlike than pom squad, and there are still combinations that need finessing ( centres particularly)



...

17 Go to comments
N
NB 2 hours ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Hope you didn’t lose too much gelt on the game DM! If Ire had scored when close to the line around the 71st minute they were still a chace, ven after such a poor first hal. So as you say I think France’s future opponents will be seeing plenty of encouraging signs after round one.

369 Go to comments
B
BC1812 2 hours ago
Black Ferns fullback Renee Holmes inks deal with Hurricanes Poua

This article makes it sound as if finishing 3rd at World Cup was an achievement and not a failure.

1 Go to comments
Close
