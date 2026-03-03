Transfert : un Puma globe-trotter à Agen

Retour en Pro D2 pour le pilier argentin Enrique Pieretto (31 ans, 30 sélections). Le natif de Córdoba avait disputé 13 matchs sous les couleurs de Provence Rugby lors de la saison 2024-2025 avant de partir au Zebre de Parme. Il était arrivé à Aix-en-Provence comme joker médical temporaire pour remplacer le pilier Quentin Samaran, blessé pour plusieurs mois sur la saison 2024-2025, avant de repartir une fois cette mission terminée pour saisir une autre opportunité.

C’est là qu’il avait travaillé avec son compatriote, l’Argentin Mauricio Reggiardo, qui vient donc de le faire venir au SU Agen dont il veille à la destinée depuis le début de cette saison.

C’est une prise de choix pour le club qui s’établit à la 7e place du classement général après 22 journées. Le pilier droit international a disputé la Coupe du Monde de Rugby 2019 avec l’Argentine de Mario Ledesma, ainsi que plusieurs éditions du Rugby Championship.

Globe-trotter de la mêlée, il a enchaîné des expériences successivement avec les Jaguares (Super Rugby, finaliste 2019), les Exeter Chiefs (Premiership anglaise), les Glasgow Warriors (URC, où il a été élu joueur ayant le plus progressé sur l’ensemble de la saison en 2020–21) et les Waratahs (Super Rugby, via un prêt)

En tout, Pieretto (1m87, 122 kg) a déjà joué du rugby pro dans au moins cinq pays et six clubs majeurs avant de signer à Agen pour deux ans.