Toulouse, Pau, Bordeaux, Perpignan... où en était ces équipes l'an dernier après 9 journées ?

La Section Paloise d'Émilien Gailleton est l'équipe qui affiche la plus grosse progression après 9 journées par rapport à l'an dernier. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU/AFP via Getty Images)

Le premier gros tiers de la saison de Top 14 est terminé. Après deux mois à un rythme effréné et neuf journées écoulées, le championnat fait relâche pour trois semaines (hormis Toulon et La Rochelle qui joueront samedi prochain un match en retard). L’heure est donc venue de tirer un premier bilan et d’étudier les temps de passage pour les 13 clubs qui composaient déjà l’élite la saison passée.

Commençons déjà par décerner les bons points. Et la palme de la meilleure progression revient sans surprise à la Section Paloise. Il y a un an, elle occupait la douzième place avec 15 points au compteur. Elle en compte aujourd’hui 28, soit près du double, et se tient à une surprenante 2e place. C’est aussi pourquoi samedi en conférence de presse, après le succès inabouti des siens face à Perpignan (27-23), le manager Sébastien Piqueronies a lancé « Je ne vais pas faire la gueule ».

Bayonne, Clermont et Lyon dans la constance

Autre club à avoir réussi une progression spectaculaire, le Stade français a changé de visage d’une année à l’autre. Fantomatique, barragiste après 9 matchs avec seulement 14 points, soit 3 de plus de la lanterne rouge Vannes, le club parisien se savait déjà en mode survie. Douze mois plus tard, c’est avec un capital de 10 points supplémentaire que les Soldats roses ont conclu ce premier tiers du championnat, eux qui n’ont pas été très loin de faire un peu mieux samedi à Toulouse (29-17). La grosse différence étant leur comportement à l’extérieur, avec déjà 7 points pris hors de Jean-Bouin.

Même si cela ne se voit pas beaucoup et que sa défaite de samedi à domicile contre Clermont (7-9) vient tempérer le constat, il y a aussi du mieux à Montpellier, qui a engrangé 4 points de plus par rapport à la saison dernière (tout en restant 11e). S’il bat La Rochelle à Mayol la semaine prochaine, le RCT fera aussi partie de la catégorie de ces élèves en progrès avec 5 à 6 points de plus, ce qui dénoterait un passage à l’excellence puisque les Varois occupaient la place très honorable de 5e l’an dernier après 9 matchs.

On bascule ensuite sur un gros noyau de clubs qui sont sensiblement sur les mêmes temps de passage qu’il y a un an. Bayonne (4e, 26 pts), Clermont (7e, 23 pts), et Lyon (12e, 18 pts) n’ont fait ni mieux ni moins bien, ce qui semble plutôt positif pour les Basques, beaucoup moins pour le LOU. On comprend d’ailleurs mieux à la lecture de ces données pourquoi le manager lyonnais pestait après la claque à domicile contre La Rochelle (19-36) qui lui a fait dire : « On fait la même saison que l’année dernière ».

Castres en déclin, Perpignan en chute libre

Le Racing 92 de Patrice Collazo fait très légèrement moins bien (21 points) que le Racing 92 sous Stuart Lancaster après 9 journées la saison passée, saison que l’Anglais n’avait pas terminé.

Toulouse et l’UBB, moins dominants cette année, sont toujours aux avant-postes mais avec deux points de moins. C’est également -2 pour La Rochelle, qui a tout de même bien limité la casse, elle qui reste sur trois victoires d’affilée après un début d’exercice poussif.

Et puis viennent enfin ceux qui ont nettement régressé. Ils sont deux dans cette situation peu enviable. Castres, qui, avec déjà deux défaites à la maison (Pau et Bordeaux), deux raclées prises à l’extérieur (Toulouse et Clermont) et des victoires courtes hormis celle contre Bayonne, n’est pas dans les clous. À égalité de points avec le 5e après 9 journées il y a un an (23 pts), le CO affiche cette année 3 points de moins.

Et que dire de la lanterne rouge Perpignan, qui a glané samedi à Pau son premier point de la saison mais qui en avait 18 de plus la saison passée au même stade. Un total très encourageant qui ne l’avait toutefois pas empêché de dégringoler petit à petit et de devoir jouer un access match quelques mois plus tard. Ce fameux match à la vie à la mort que l’USAP redoutait de jouer les saisons précédentes mais qu’elle aimerait bien connaître encore cette année, la 12e place semblant déjà presque hors de portée.

Comment Perpignan a décroché son premier point... au bout de 9 journées

Pau s'impose difficilement contre Perpignan tandis que l'USAP décroche enfin son premier point de la saison.

