Top 14 : toutes les compos de la 1ère journée en un coup d'oeil
Le Top 14 reprend ce samedi et les compositions des six premiers matchs sont désormais connues.
Stade français – Montauban (13 heures)
La ????? 🌸
Découvrez les 23 Parisiens alignés pour la première journée de Top 14 face à Montauban, samedi à 13:00 💥#SFPUSM | avec ????? pic.twitter.com/k3aFvxF5eGADVERTISEMENT
— Stade Français Paris (@SFParisRugby) September 5, 2025
?? ?????’ ♟️
Découvrez la 1ère compo de nos ????? & ????? pour le lancement de cette saison de @top14rugby en Île de France 🟢⚫️ !
Votre Allez Sapiac #1 est en ligne!#AllezSapiac #GreenArmy #SFPUSM pic.twitter.com/IJ0dvEOACR
— USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) September 5, 2025
Perpignan – Bayonne (15 heures)
🥁?? ?????
Découvrez la composition pour notre premier match de Top14 à Aimé Giral présenté par notre partenaire David Giralt Iad France 🔥
🏉 Top14 – J1?💊 USAP vs Aviron Bayonnais
⏰ Samedi 6 septembre – 15h ?🏟️ Stade Aimé Giral
🚪Ouverture des portes – 12h30?
On… pic.twitter.com/yNlpS4zvrF
— USAP (@usap_officiel) September 5, 2025
??????????? ?? ⚔️
Voici la première composition d’équipe de la saison pour ce déplacement à Perpignan, tous derrière nos ???? & ????? 💪
???? ?????? 🤍#Top14 #rugby pic.twitter.com/ViM0XnNw1fADVERTISEMENT
— Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 5, 2025
Castres – Pau (17 heures)
La premier XV de la saison, présenté par la Banque Populaire Occitane 💪#COSP #TeamCO pic.twitter.com/hb9G6CJV3X
— Castres Olympique (@CastresRugby) September 5, 2025
📋 ?? ?????
🔥 1ère journée de TOP 14 samedi à Castres, voici nos 23 Vert et Blanc 👇 #COSP #TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/t6w9HEZdrR
— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) September 5, 2025
Lyon – Racing 92 (17 heures)
⚔️ ?? ?????, présentée par @Staffmatch
Découvrez la compo du LOU retenue pour affronter le @racing92 ce samedi !
🔥 Première en Rouge et Noir pour les recrues lyonnaises : Simmonds, Lorre, Moukoro, Roux et Masi !#LaForceDuLOU#LaMeute#match pic.twitter.com/6cgsVIv5X5
— LOU Rugby (@LeLOURugby) September 5, 2025
👶2 jeunes ????????? ??????? ?? ???? en pro pour la 1ère fois !#RacingFamily pic.twitter.com/JcTaKk2VIQ
— Racing 92 (@racing92) September 5, 2025
Montpellier – Toulon (19 heures)
?? ????? ??s ??s??s 💙
Rendez-vous demain à 19h au Septeo Stadium⚡#teamMHR #cistes #Top14 pic.twitter.com/Mn8m1EU8vX
— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) September 5, 2025
⚔ ?? ????? ⚔
©️ Capt’ain Ribbans
🔝 Cowie-Brex au centre
✔️ Domon à l’arrière
Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour ce premier match de la saison 25-26 de @top14rugby !#ParceQueToulon #MHRRCT pic.twitter.com/K0ufkIVGzd
— RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 5, 2025
UBB – La Rochelle (21h05)
Voir cette publication sur Instagram
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !