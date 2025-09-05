Top 14 : toutes les compos de la 1ère journée en un coup d'oeil

Le Top 14 reprend ce samedi et les compositions des six premiers matchs sont désormais connues.

Stade français – Montauban (13 heures)

La composition. Découvrez les 23 Parisiens alignés pour la première journée de Top 14 face à Montauban, samedi à 13:00

La composition. Découvrez la 1ère compo pour le lancement de cette saison de Top 14 en Île de France.

Perpignan – Bayonne (15 heures)

Découvrez la composition pour notre premier match de Top14 à Aimé Giral présenté par notre partenaire David Giralt Iad France
Top14 – J1 USAP vs Aviron Bayonnais

⏰ Samedi 6 septembre – 15h ?🏟️ Stade Aimé Giral

🚪Ouverture des portes – 12h30?

Samedi 6 septembre – 15h
Stade Aimé Giral
Ouverture des portes – 12h30

La composition. Voici la première composition d'équipe de la saison pour ce déplacement à Perpignan

Castres – Pau (17 heures)

1ère journée de TOP 14 samedi à Castres, voici nos 23 Vert et Blanc

Lyon – Racing 92 (17 heures)

La compo du LOU retenue pour affronter le Racing 92 ce samedi !
Première en Rouge et Noir pour les recrues lyonnaises : Simmonds, Lorre, Moukoro, Roux et Masi !

2 jeunes joueurs en pro pour la 1ère fois !

— Racing 92 (@racing92) September 5, 2025

Montpellier – Toulon (19 heures)

⚔ ?? ????? ⚔ ©️ Capt’ain Ribbans

🔝 Cowie-Brex au centre

La composition
Capt'ain Ribbans
Cowie-Brex au centre
Domon à l'arrière
Notre partenaire Kingspan vous présente les 23 pour ce premier match de la saison 25-26 de Top 14 !

UBB – La Rochelle (21h05)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Union Bordeaux Bègles (@ubbrugby)

La composition de La Rochelle pour la 1ère journée de Top 14.