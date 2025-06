Pour Sergio Parisse, le RCT doit retrouver son mental de winner

La belle machine du RCT s’est enrayée et doit vite se remettre en marche pour, disait le manager Pierre Mignoni en conférence de presse, « stopper l’hémorragie ». Son entraîneur adjoint Sergio Parisse fait remonter le début de la série noire au quart de finale de Champions Cup perdu d’un point face au Stade Toulousain dans un stade Vélodrome plein comme un œuf à Marseille.

ADVERTISEMENT

Malgré la victoire le week-end suivant contre Clermont, trois défaites se sont enchaînées, dont la première contre Vannes, lanterne rouge.

« Je pense que les joueurs ont laissé énormément d’énergie mentale et physique lors du quart de finale de Champions Cup perdu de façon cruelle contre Toulouse (21-18 sur une pénalité de Ramos à la 80e minute, ndlr) », confirme-t-il dans un entretien à l’AFP.

Un choc 4⃣ étoiles dans le viseur 🎯#ParceQueToulon pic.twitter.com/DPDv9VVlPO — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) May 29, 2025

« Je ne pense pas que l’équipe se soit perdue dans son rugby, elle a battu Clermont six jours après ce match, et même si ce n’était pas terrible, il fallait montrer cette capacité de rebondir en gagnant contre une équipe qui lutte pour le top 6.

« Mais quand tu te déplaces à Vannes dans de mauvaises conditions, que tu perds, et qu’ensuite tu encaisses cinquante points contre Toulouse à Marseille, ça te place dans une spirale négative. Il faut rectifier le tir pour disputer la phase finale en étant performant car si on regarde derrière nous, on fait plutôt une belle saison et on veut aller le plus loin possible. »

Une occasion manquée de détrôner l’UBB de la deuxième place

Bloqué à la troisième place du classement général, Toulon n’a pas réussi à détrôner de la deuxième l’Union Bordeaux-Bègles qui était à ce moment focalisé sur la Champions Cup – qu’ils ont remporté depuis, incitant les cadres à rester au repos ce week-end.

Toulon Bordeaux Toutes les stats et les données

Serait-ce le bon moment pour que le RCT se remette la tête à l’endroit, d’autant que ce match se jouera à guichets fermés à Mayol ? « Honnêtement, je ne sais pas », admet Parisse. « Ils savent qu’ils ont cinq points d’avance sur nous en Top 14 donc s’ils perdent ils peuvent se mettre en danger pour conserver la deuxième place.

« Ils ont gagné donc ils peuvent venir décontractés, dans l’euphorie et en pleine confiance. Ça ne sert à rien de penser à l’équipe qu’ils vont aligner car ce serait perdre l’attention sur notre problème actuel. On doit surtout penser à nous et l’UBB viendra avec l’équipe qu’elle voudra.

ADVERTISEMENT Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Union Bordeaux Bègles (@ubbrugby)

« C’est un gros match. Si on retrouve la victoire, je pense qu’on pourra bien finir le championnat et ensuite on fera les comptes avant d’aller à Bayonne lors de la dernière journée. Il ne faudra pas leur faire de cadeau, si on leur donne des ballons ils vont nous punir. »

Ne pas trop se poser de questions

Pour l’ancien international italien aux 142 sélections, une victoire permettrait de se relancer, suivant ainsi les préceptes de son entraîneur chef Mignoni qui disait peu ou prou que le temps de la déception était passé et qu’il fallait savoir maintenant repartir.

« C’est une question mentale », assure Parisse. « On a pris deux claques et on a réalisé une mauvaise première période à Pau, ça pousse à se poser des questions mais il ne faut pas que cette équipe s’en pose trop. Elle doit croire en ce qu’elle fait car ça a fonctionné depuis le début de la saison. Il n’y a pas de raison d’avoir des doutes.

« Il faut retrouver une grosse victoire, un match référence. La meilleure façon de se reprendre est de se concentrer sur les bases, de retrouver des choses simples. Mentalement, je ne peux pas imaginer que les joueurs ne soient pas motivés à l’idée de recevoir Bordeaux, d’aller à Bayonne et de jouer une deuxième phase finale de Top 14 d’affilée. On va jouer dimanche contre l’équipe championne d’Europe, il faut que les joueurs ne se posent aucune question et qu’ils remettent les pendules à l’heure. »

Une troisième place : pas suffisant

Quel que soit le résultat de dimanche, le RCT, fort de sa troisième place, sera assuré de disputer au minimum un barrage à domicile. Mais cette perspective ne suffit pas au staff.

ADVERTISEMENT

« On est troisièmes, on peut jouer un barrage à domicile, mais avec quelle dynamique ? », s’interroge Sergio Parisse. « Nos trois défaites peuvent entraîner un certain inconfort et une pression négative.

« Le fait de jouer éventuellement un barrage à domicile ne change rien à notre dynamique actuelle. Il faut retrouver la victoire. Tout le monde préférerait aller directement en demi-finales plutôt que de disputer un match de barrage.

Mathématiquement, on a encore une chance de pouvoir prendre la deuxième place même si ce sera très difficile. »